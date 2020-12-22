نواب: نحن مع الشعب العراقي.. ونشطاء: فلتعقدوا جلسة طارئة وتلغون قرارات وزير المالية والبنك المركزي

طالب نشطاء عراقيون، أعضاء مجلس النواب بعقد جلسة طارئة للبرلمان، وإلغاء قرارات وزير المالية علي علاوي والبنك المركزي العراق الخاصة بتخفيض قيمة الدينار العراقي.

وأكد النشطاء أنه إذا كان أعضاء البرلمان يقولون إنهم مع الشعب العراقي وهمومه فليدعوا إلى جلسة طارئة، وإلغاء قرارات وزير المالية والبنك المركزي العراقي.

وأشاروا إلى أن المواطن العراقي، سيدخل نفق الغلاء والضغط على كاهل المواطن بارتفاع الأسعار والسلع كافة، أنقذوا المواطن العراقي من الفقر المضاف.

وأوضح النشطاء، أنه منذ عام 2003 وجميع الحكومات البرلمانات المتعاقبة تحارب الشعب العراقي على الرغم من أنها المفروض تقوم بحمايته من الميليشيات والغلاء الفاحش.

وأشار النشطاء إلى أن انخفاض القيمة النقدية للدينار العراقي سيكون ضحيتها المواطن البسيط الذي كالعادة هو من يحمل الهموم وأخطاء الحكومات.

وأكد نشطاء، أن الفقراء من الشعب العراقي يسكنون تحت الأرض وفي المخيمات، ويعانون أشد المعاناة، أما الرؤساء والمسؤولين فيسكنون القصور الفخمة.

من جانبهم، أكد عدد من النواب، وجود تحرك برلماني حثيث لإلزام الحكومة بعدم رفع سعر الدولار في الأسواق المحلية واللجوء إلى طرق أخرى لتجاوز عجز الموازنة، لافتين إلى أن التحركات من شأنها استضافة المسؤولين التنفيذيين وإقالة المقصرين والمتسببين بتجويع الشعب.

وقال عضو كتلة النهج الوطني النائب حسين علي في تصريح صحفي، إن الحكومة فشلت في إيجاد حلول ومعالجات للأزمة المالية الراهنة، كما أن من المرجح أن هناك تقبل من الكتل السياسية التي جاءت بالحكومة على تحركات السلطة التنفيذية لرفع الأسعار.

بينما أكد النائب عن تحالف القوى رعد الدهلكي وجود تحركات نيابية لإقالة وزير المالية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء مطالب بالإقالة أفشل وزير مالية مر بتاريخ العراق، بعد القرارات التي اتخذها بشأن الأسعار.

من جهتها، أوضحت عضو لجنة الاقتصاد ندى شاكر، أن قرارات وزير المالية خاطئة وستقف ضد مصلحة المواطن، ما ينبغي تصحيح الأوضاع والابتعاد عن هكذا قرارات تجعل المواطن الضحية الأولى.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة بعقد جلسة طارئة للبرلمان لإلغاء قرار تخفيض الدينار العراقي:

وقال حساب، "@alialbaher"، "إذا كان البرلمان العراقي، يقول إنه مع الشعب العراقي وهمومه ، فليدعوا لجلسة طارئة ويقوم بإلغاء قرارات وزير المالية والبنك المركزي العراقي، المواطن العراقي، سيدخل نفق الغلاء والضغط على كاهل المواطن بارتفاع الأسعار والسلع كافة، انقذوا المواطن العراقي من الفقر المضاف".



وأضاف، حساب، "@tj2Lby68YehLKk1"، "دولة حكومتها تحارب شعبها! انخفاض القيمة النقدية للدينار العراقي سيكون ضحيتها المواطن".



وتابع حساب، "@muayad01705931"، " الشعب ميت جوع وهذه القصور الفخمة للمسؤولين حلال أم حرام؟".





