بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 22 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
هل إجراء تعديل في حكومة الكاظمي ينقذها من المقصلة؟.. نشطاء: مجرد عملية تخدير فقط للشعب العراقي الفساد في العراق... نشطاء: وصل إلى القمة وميزانية العراق تذهب إلى إيران والمعممين وميليشياتهم وأحزاب السلطة الصدر يحذر من أيادٍ خفية تستهدف الدينار.. ونشطاء: الطوفان الشعبي قادم وستكون أنت وتيارك أول من سيتم إزاحتهم نواب: نحن مع الشعب العراقي.. ونشطاء: فلتعقدوا جلسة طارئة وتلغون قرارات وزير المالية والبنك المركزي نرفض أن يكون العراق حقل تجارب.. نشطاء للكاظمي: الأفضل لك أن تستقيل بعدما فشلت وأغرقت البلاد بالديون رئاسة الجمهورية: استهداف المنطقة الخضراء عمل إرهابي.. ونشطاء: على أمريكا سحق ميليشيات ولاية السفيه الصالحي: البرلمان سيرفض أي قرار حكومي يمس قوت المواطنين ورواتبهم الاقتصاد النيابية : تصريحات وزير المالية ستقود الى مزيد من التخبط والقرارات غير المدروسة الكعبي يدعو إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان.. ونشطاء: الكاظمي والكعبي مشتركان في المؤامرة على الشعب زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى بغداد.. ونشطاء يرحبون: زيارة السيسي خير للعراق ومصر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 22 كانون الأول 2020 04:24 م

نواب: نحن مع الشعب العراقي.. ونشطاء: فلتعقدوا جلسة طارئة وتلغون قرارات وزير المالية والبنك المركزي

البرلمان

طالب نشطاء عراقيون، أعضاء مجلس النواب بعقد جلسة طارئة للبرلمان، وإلغاء قرارات وزير المالية علي علاوي والبنك المركزي العراق الخاصة بتخفيض قيمة الدينار العراقي.

وأكد النشطاء أنه إذا كان أعضاء البرلمان يقولون إنهم مع الشعب العراقي وهمومه فليدعوا إلى جلسة طارئة، وإلغاء قرارات وزير المالية والبنك المركزي العراقي.

وأشاروا إلى أن المواطن العراقي، سيدخل نفق الغلاء والضغط على كاهل المواطن بارتفاع الأسعار والسلع كافة، أنقذوا المواطن العراقي من الفقر المضاف.

وأوضح النشطاء، أنه منذ عام 2003 وجميع الحكومات البرلمانات المتعاقبة تحارب الشعب العراقي على الرغم من أنها المفروض تقوم بحمايته من الميليشيات والغلاء الفاحش.

وأشار النشطاء إلى أن انخفاض القيمة النقدية للدينار العراقي سيكون ضحيتها المواطن البسيط الذي كالعادة هو من يحمل الهموم وأخطاء الحكومات.

وأكد نشطاء، أن الفقراء من الشعب العراقي يسكنون تحت الأرض وفي المخيمات، ويعانون أشد المعاناة، أما الرؤساء والمسؤولين فيسكنون القصور الفخمة. 

من جانبهم، أكد عدد من النواب، وجود تحرك برلماني حثيث لإلزام الحكومة بعدم رفع سعر الدولار في الأسواق المحلية واللجوء إلى طرق أخرى لتجاوز عجز الموازنة، لافتين إلى أن التحركات من شأنها استضافة المسؤولين التنفيذيين وإقالة المقصرين والمتسببين بتجويع الشعب.

وقال عضو كتلة النهج الوطني النائب حسين علي في تصريح صحفي، إن الحكومة فشلت في إيجاد حلول ومعالجات للأزمة المالية الراهنة، كما أن من المرجح أن هناك تقبل من الكتل السياسية التي جاءت بالحكومة على تحركات السلطة التنفيذية لرفع الأسعار.

بينما أكد النائب عن تحالف القوى رعد الدهلكي وجود تحركات نيابية لإقالة وزير المالية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء مطالب بالإقالة أفشل وزير مالية مر بتاريخ العراق، بعد القرارات التي اتخذها بشأن الأسعار.

من جهتها، أوضحت عضو لجنة الاقتصاد ندى شاكر، أن قرارات وزير المالية خاطئة وستقف ضد مصلحة المواطن، ما ينبغي تصحيح الأوضاع والابتعاد عن هكذا قرارات تجعل المواطن الضحية الأولى.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة بعقد جلسة طارئة للبرلمان لإلغاء قرار تخفيض الدينار العراقي: 

وقال حساب، "@alialbaher"، "إذا كان البرلمان العراقي، يقول إنه مع الشعب العراقي وهمومه ، فليدعوا لجلسة طارئة ويقوم بإلغاء قرارات وزير المالية والبنك المركزي العراقي، المواطن العراقي، سيدخل نفق الغلاء والضغط على كاهل المواطن بارتفاع الأسعار والسلع كافة، انقذوا المواطن العراقي من الفقر المضاف".


وأضاف، حساب، "@tj2Lby68YehLKk1"، "دولة حكومتها تحارب شعبها! انخفاض القيمة النقدية للدينار العراقي سيكون ضحيتها المواطن".


وتابع حساب، "@muayad01705931"، " الشعب ميت جوع وهذه القصور الفخمة للمسؤولين حلال أم حرام؟".


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي

هل إجراء تعديل في حكومة الكاظمي ينقذها من المقصلة؟.. نشطاء: مجرد عملية تخدير فقط للشعب العراقي 22 كانون الأول 2020 08:07 م

الفساد

الفساد في العراق... نشطاء: وصل إلى القمة وميزانية العراق تذهب إلى إيران والمعممين وميليشياتهم وأحزاب السلطة 22 كانون الأول 2020 06:33 م

الصدر

الصدر يحذر من أيادٍ خفية تستهدف الدينار.. ونشطاء: الطوفان الشعبي قادم وستكون أنت وتيارك أول من سيتم إزاحتهم 22 كانون الأول 2020 05:05 م

الكاظمي

نرفض أن يكون العراق حقل تجارب.. نشطاء للكاظمي: الأفضل لك أن تستقيل بعدما فشلت وأغرقت البلاد بالديون 22 كانون الأول 2020 03:00 م

الدينار

بعد فشل ورقة الكاظمي البيضاء.. 10 مقترحات برلمانية للخروج من الأزمة الاقتصادية 22 كانون الأول 2020 02:35 م

المنطقة الخضراء

رئاسة الجمهورية: استهداف المنطقة الخضراء عمل إرهابي.. ونشطاء: على أمريكا سحق ميليشيات ولاية السفيه 22 كانون الأول 2020 01:41 م

الدولار

مراقبون : حكومة الكاظمي خفضت قيمة الدينار بنسبة 32% لتمويل الفساد والعجز بميزانية إيران 22 كانون الأول 2020 01:10 م

حكومة الكاظمي

الوطن في مهب الريح.. اعتماد موازنة 2021 بأسعار غير حقيقية للنفط وعجز يبلغ 43 مليار دولار 22 كانون الأول 2020 02:13 ص

التعليقات