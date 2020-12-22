نرفض أن يكون العراق حقل تجارب.. نشطاء للكاظمي: الأفضل لك أن تستقيل بعدما فشلت وأغرقت البلاد بالديون

طالب نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالاستقالة من منصبه بعد فشله الذريع في حل مشاكل العراقيين وارتفاع الدولار.

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، "نعمل على حماية الأمن الاقتصادي ومواجهة ضعاف النفوس الذين يحاولون التلاعب بالأسعار، كما نرفض محاولات التلاعب بمشاعر الناس".

وأشار إلى أن الموازنة عرضت على الكتل السياسية، مشيرا إلى أن جميعها كانت داعمة لإجراءات الحكومة.

وأضاف أن "الموازنة لم تمس سوى رواتب الدرجات الخاصة والعليا وبناء على ذلك عرضنا رؤيتنا على الكتل تم الدعم وسنبدأ قصة نجاح في الإصلاحات".

ورد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة الكاظمي قائلين: الحل الأمثل أن تستقيل يا كاظمي لأنك فشلت بكل المجالات وما عدنا على استعداد أن نكون حقل تجارب أو ندفع ثمن أخطائك.

وأضافوا، وسيسجل التاريخ لكم أفشل رئيس وزراء بتاريخ العراق وأغرقت البلد بالديون وسرقت رواتب الموظفين وقطعت أرزاق العمالة المؤقتة.

ورد النشطاء على الكاظمي في تصريحه "نرفض التلاعب بمشاعر الناس"، قائلين: لو كنت يا كاظمي تراعي مشاعر الناس لما تلاعبت في أرزاقهم اترك الفقراء يعيشون واذهب لاسترداد أموال العراق التي سرقها الفاسدون وهربوها إلى خارج البلاد".

وأكد مراقبون، أن الأزمة الاقتصادية مفتعلة من قبل حكومة مصطفى الكاظمي، فالنفط يتصدر وبسعر جيد، والمنافذ تدر، والضرائب نسبتها كبيرة، والمشاريع لا توجد، كما أن الصرفيات على العمليات الأمنية أقل من السابق، والحكومة لجأت إلى الرواتب ماهي معناها؟".

وقال النشطاء، إن الكاظمي يدعي مواجهة ضعاف النفوس من الفاسدين، مؤكدين أن ضعاف النفوس هم مستشاري الكاظمي، وكذلك وزير المالية علي علاوي، وأن حكومة الكاظمي فاشلة حيث لم تقدم شيئا للشعب العراقي.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة باستقالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي:



وقال حساب، " "@khaLid42007937، " إذا كان كلامكم أو تغريدتكم صحيحة فالحل الأمثل تستقيل لأنك فشلت بكل المجالات وما عدنا على استعداد نكون حقل تجارب أو ندفع ثمن أخطائك وسيسجل التاريخ لكم أفشل رئيس وزراء بتاريخ العراق وأغرقت البلد بالديون وسرقت رواتب الموظفين وقطعت أرزاق العمالة المؤقتة".



وأضاف، حساب، "@kdXwlOKJmLF1vAB"، "حينما لا يوجد ما يسرقه الفاسدون من خزينة العراق، يكون جيب المواطن هو البديل".



وتابع حساب، " @ZAlrubaay"، " لو كنت يا كاظمي تراعي مشاعر الناس لما تلاعبت في أرزاقهم اترك الفقراء يعيشون واذهب لاسترداد أموال العراق التي سرقها الفاسدون وهربوها إلى خارج البلاد عندما كنت أنت الحارس (رئيس مخابرات)".



وذكر حساب، " @lion06272791"، " أول ضعاف النفوس مستشاريك وكذلك وزير المالية الفاشل علي علاوي، أسوة بحكومتك الفاشلة التي لم تقدم شيئاً للشعب العراقي".