بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 22 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
نرفض أن يكون العراق حقل تجارب.. نشطاء للكاظمي: الأفضل لك أن تستقيل بعدما فشلت وأغرقت البلاد بالديون رئاسة الجمهورية: استهداف المنطقة الخضراء عمل إرهابي.. ونشطاء: على أمريكا سحق ميليشيات ولاية السفيه الصالحي: البرلمان سيرفض أي قرار حكومي يمس قوت المواطنين ورواتبهم الاقتصاد النيابية : تصريحات وزير المالية ستقود الى مزيد من التخبط والقرارات غير المدروسة الكعبي يدعو إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان.. ونشطاء: الكاظمي والكعبي مشتركان في المؤامرة على الشعب زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى بغداد.. ونشطاء يرحبون: زيارة السيسي خير للعراق ومصر المالكي يعلق على انهيار الدينار.. ومغردون: لن يحيى العراق والمجرم نوري المالكي موجود به غضب شعبي من قرارات الحكومة.. ونشطاء للكاظمي: أنت أفشل رئيس وزراء مر على تاريخ العراق ائتلاف الوطنية : لا يمكن تحميل المواطن مسؤولية الفشل السياسي الذريع بعد قصف محيط السفارة الأمريكية ببغداد.. نشطاء: لعبة خبيثة من أحزاب إيران كي تغلق السفارة ويعزل العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 22 كانون الأول 2020 03:00 م

نرفض أن يكون العراق حقل تجارب.. نشطاء للكاظمي: الأفضل لك أن تستقيل بعدما فشلت وأغرقت البلاد بالديون

الكاظمي

طالب نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالاستقالة من منصبه بعد فشله الذريع في حل مشاكل العراقيين وارتفاع الدولار.

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، "نعمل على حماية الأمن الاقتصادي ومواجهة ضعاف النفوس الذين يحاولون التلاعب بالأسعار، كما نرفض محاولات التلاعب بمشاعر الناس".

وأشار إلى أن الموازنة عرضت على الكتل السياسية، مشيرا إلى أن جميعها كانت داعمة لإجراءات الحكومة.

وأضاف أن "الموازنة لم تمس سوى رواتب الدرجات الخاصة والعليا وبناء على ذلك عرضنا رؤيتنا على الكتل تم الدعم وسنبدأ قصة نجاح في الإصلاحات".

ورد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة الكاظمي قائلين: الحل الأمثل أن تستقيل يا كاظمي لأنك فشلت بكل المجالات وما عدنا على استعداد أن نكون حقل تجارب أو ندفع ثمن أخطائك.

وأضافوا، وسيسجل التاريخ لكم أفشل رئيس وزراء بتاريخ العراق وأغرقت البلد بالديون وسرقت رواتب الموظفين وقطعت أرزاق العمالة المؤقتة.

ورد النشطاء على الكاظمي في تصريحه "نرفض التلاعب بمشاعر الناس"، قائلين: لو كنت يا كاظمي تراعي مشاعر الناس لما تلاعبت في أرزاقهم اترك الفقراء يعيشون واذهب لاسترداد أموال العراق التي سرقها الفاسدون وهربوها إلى خارج البلاد".

وأكد مراقبون، أن الأزمة الاقتصادية مفتعلة من قبل حكومة مصطفى الكاظمي، فالنفط يتصدر وبسعر جيد، والمنافذ تدر، والضرائب نسبتها كبيرة، والمشاريع لا توجد، كما أن الصرفيات على العمليات الأمنية أقل من السابق، والحكومة لجأت إلى الرواتب ماهي معناها؟".

وقال النشطاء، إن الكاظمي يدعي مواجهة ضعاف النفوس من الفاسدين، مؤكدين أن ضعاف النفوس هم مستشاري الكاظمي، وكذلك وزير المالية علي علاوي، وأن حكومة الكاظمي فاشلة حيث لم تقدم شيئا للشعب العراقي.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة باستقالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي:

وقال حساب، " "@khaLid42007937، " إذا كان كلامكم أو تغريدتكم صحيحة فالحل الأمثل تستقيل لأنك فشلت بكل المجالات وما عدنا على استعداد نكون حقل تجارب أو ندفع ثمن أخطائك وسيسجل التاريخ لكم أفشل رئيس وزراء بتاريخ العراق وأغرقت البلد بالديون وسرقت رواتب الموظفين وقطعت أرزاق العمالة المؤقتة".


وأضاف، حساب، "@kdXwlOKJmLF1vAB"، "حينما لا يوجد ما يسرقه الفاسدون من خزينة العراق، يكون جيب المواطن هو البديل".


وتابع حساب، " @ZAlrubaay"، " لو كنت يا كاظمي تراعي مشاعر الناس لما تلاعبت في أرزاقهم اترك الفقراء يعيشون واذهب لاسترداد أموال العراق التي سرقها الفاسدون وهربوها إلى خارج البلاد عندما كنت أنت الحارس (رئيس مخابرات)".


وذكر حساب، " @lion06272791"، " أول ضعاف النفوس مستشاريك وكذلك وزير المالية الفاشل علي علاوي، أسوة بحكومتك الفاشلة التي لم تقدم شيئاً للشعب العراقي".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الدينار

بعد فشل ورقة الكاظمي البيضاء.. 10 مقترحات برلمانية للخروج من الأزمة الاقتصادية 22 كانون الأول 2020 02:35 م

المنطقة الخضراء

رئاسة الجمهورية: استهداف المنطقة الخضراء عمل إرهابي.. ونشطاء: على أمريكا سحق ميليشيات ولاية السفيه 22 كانون الأول 2020 01:41 م

الدولار

مراقبون : حكومة الكاظمي خفضت قيمة الدينار بنسبة 32% لتمويل الفساد والعجز بميزانية إيران 22 كانون الأول 2020 01:10 م

حكومة الكاظمي

الوطن في مهب الريح.. اعتماد موازنة 2021 بأسعار غير حقيقية للنفط وعجز يبلغ 43 مليار دولار 22 كانون الأول 2020 02:13 ص

احتجاجات في العراق

غليان شعبي في العراق.. موازنة 2021 عاقبت الطبقات الهشّة وليس فيها أي إصلاحات اقتصادية 22 كانون الأول 2020 12:46 ص

ميليشيات ايران الارهابية تهاجم السفارة الامريكية في العراق

التصريحات الأخطر لـ" بومبيو": ميليشيات العنف الطائفي الإيرانية تحرق العراق وتسرق الموارد.. وخبراء: مقدمة لعمل عسكري 21 كانون الأول 2020 10:27 م

الكعبي

الكعبي يدعو إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان.. ونشطاء: الكاظمي والكعبي مشتركان في المؤامرة على الشعب 21 كانون الأول 2020 09:01 م

غواصة نووية امريكية

غواصة نووية أمريكية تدخل مضيق هرمز.. آخر ساعات الإرهاب الإيراني لدك ثكنات الحرس الثوري وقصر خامنئي 21 كانون الأول 2020 08:56 م

التعليقات