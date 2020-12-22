مبيعات البنك المركزي تتراجع بأكثر من 43% في مزاد اليوم

أعلن البنك المركزي ، الثلاثاء، عن بيع 113 مليون دولار وبمشاركة 22 مصرفاً.

وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 43.5% لتصل الى 113 مليوناً و494 الف و784 دولاراً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار لكل دولار، مقارنة بيوم الأحد الماضي التي بلغت المبيعات فيها 200 مليون و507 الف دولار.

وتوزع الطلب بواقع 113 مليوناً و294 ألف و784 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 200 ألف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1460 دينار لكل دولار واحد.

فيما لم تتقدم اي من المصارف الـبالغة 22 مصرفا في مزاد العملة بأي عروض لبيع الدولار .





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