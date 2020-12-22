رئاسة الجمهورية: استهداف المنطقة الخضراء عمل إرهابي.. ونشطاء: على أمريكا سحق ميليشيات ولاية السفيه

تهكم نشطاء عراقيون، على بيان رئاسة الجمهورية حول قصف محيط السفارة الأمريكية في بغداد، مؤكدين أن الرئاسة عملها إصدار بيانات فقط ولا تفعل شيئا غير ذلك.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في تغريدة على حسابها عبر موقع "تويتر"، " استهداف المنطقة الخضراء عمل إرهابي يعرّض أمن وحياة المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم للخطر".

وأضافت "ويمثل استهدافاً لسيادة البلد والجهود الوطنية من اجل حفظ هيبة الدولة، وينال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية، عبر استهداف البعثات الدبلوماسية".

وكان قد أعلن الجيش العراقي والسفارة الأميركية في بغداد، أنّ ما لا يقل عن 8 صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء المحصنة بالعاصمة بغداد في هجوم استهدف السفارة الأميركية التي أعلنت في بيان أن إحدى الصواريخ ألحقت اضراراً طفيفة بمجمع السفارة.

من جانبه، اتّهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الميليشيات المدعومة من إيران بتنفيذ الهجمات التي طالت السفارة الأميركية في بغداد.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في تويتر: "مرة جديدة تهاجم الميليشيات المدعومة من إيران بشكل صارخ ومتهوّر مناطق في بغداد، ما أدّى إلى إصابة مدنيين عراقيين".

ودعا بومبيو إلى محاسبة المهاجمين الذين وصفهم بـ "المجرمين، قائلاً: "يستحق الشعب العراقي أن يرى محاكمة هؤلاء المهاجمين, ويجب على هؤلاء المجرمين العنيفين والفاسدين الكفّ عن أعمالهم المزعزعة لاستقرار البلاد".

وطالب النشطاء، الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي سحق الميليشيات الإرهابية التابعة إلى ولاية السفيه في طهران وإعلان العراق تحت الوصاية الدولية.

وقال النشطاء، إن حكومة الكاظمي تدين فقط وكذلك رئاسة الجمهورية وتشكل لجان وتطلع بلاسخارت رئيسة بعثة "يونامي" تعبر عن قلقها".

وتساءل النشطاء، مين الطرف الثالث الذي قتل المتظاهرين العراقيين في ساحات الاحتجاج؟، وأخيرا رئاسة الجمهورية تعترف بوجود الإرهاب في العراق بعد تسميها قصف المنطقة الخضراء بالعمل الإرهابي.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على بيان رئاسة الجمهورية حول قصف محيط السفارة الأمريكية:



وقال حساب، " @Namir49116872"، " على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سحق المليشيات الإرهابية التابعة إلى ولاية السفيه في طهران وإعلان العراق تحت الوصاية الدولية لأنه دولة فاشلة....".



وأضاف، حساب، "@Ebr0o5"، " أي والحل شنو! غير تلكون حل لو فقط بيان وبيان شنو راح يسوي البيان!".



وتابع حساب، "@007iraq"، " حكومة مهمتها بس تصدر بيانات وتستنكر".



وذكر حساب، "@AliAlhajry17"، " الحكومة تدين وتشكل لجان وتطلع بلاسخارت تعبر عن قلقها".



وقال حساب، "@RaaFranko"، " هنيئاً لنا ولكم هذا الإنجاز، وأخيراً سميتموها عمل إرهابي".

