البرلمان الإيراني يسمح للمعينين من قبل خامنئي بالترشح للانتخابات الرئاسية

وافق البرلمان الإيراني الذي يهمين عليه المتشددون، الثلاثاء، على إجراء تعديل على قانون الانتخابات الرئاسية، يسمح بترشيح الأشخاص الذين يتولون مناصب في البلاد بقرار من المرشد علي خامنئي، مثل أئمة صلاة الجمعة، وكذلك ممثلو خامنئي في الجامعات والمعاهد الأكاديمية الإيرانية، وكذلك القادة العسكريون.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية (إيرنا) إن ”البرلمان وافق في جلسته اليوم على إجراء تعديل لقانون الانتخابات الرئاسية، يسمح بموجبه للأشخاص الذين يعينهم خامنئي بأوامر مباشرة بالترشح للانتخابات الرئاسية“ المقرر إجراؤها منتصف العام المقبل.

وصوت النواب على الاقتراح بأغلبية 184 صوتاً مقابل 30 معارضاً، فيما امتنع 13 عن التصويت من إجمالي 227 صوتا.

ووافق النواب على إضافة بند إلى المادة الأولى من مشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، حيث تنص هذه الفقرة الإضافية على أنه ”يمكن لأساتذة الجامعات بدرجة أستاذ، وأستاذ مشارك لمدة 10 سنوات في مجالات تعليمية، ومعلمي الحوزة الدينية الذين لديهم 10 سنوات من الخبرة في التدريس في أعلى مستويات المعاهد الدينية، الترشح للانتخابات الرئاسية“.

وقال النائب محمد رضا ميرتاج الديني، الذي قدم هذا البند الإضافي، إن ”شروط تسجيل الترشح للرئاسة تنحصر في مواقع القوى الثلاث (القضائية والبرلمانية والرئاسية)، وفي الواقع، إذا أرادت النخب العلمية خارج هذه المواقع الثلاثة الوصول إلى الرئاسة، فعليها الدخول عبر القنوات الثلاث للسلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية“.

وأضاف النائب ميرتاج الديني: ”هناك علماء سياسيون في الجامعات والمعاهد والمراكز العلمية يستطيعون دخول ساحة الانتخابات بأفكار جديدة“.

وكان البرلمان وافق الأحد الماضي، لجميع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام وجميع أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي، على الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

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وستجري الانتخابات في 18 حزيران/ يونيو 2021، فيما أعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية العميد حسين دهقان، ترشحه.

وفي منتصف ديسمبر الجاري، حدد البرلمان سن الترشح للانتخابات الرئاسية بألا يقل عن 40 عاماً ولا يزيد عن 70 عاماً، مع وجود خبرة في إدارة المؤسسات الحكومية بمدة لا تقل عن 6 سنوات.

كما صوت البرلمان الإيراني أن يكون المترشح للانتخابات الرئاسية لا يحمل جنسية أجنبية وليس لديه بطاقة خضراء.