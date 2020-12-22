قرقاش: المنصات الإعلامية القطرية مصممة على تقويض جهود حل أزمة الدوحة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، إن المنصات الإعلامية لدولة قطر تبدو مصممة على تقويض أي اتفاق لإنهاء أزمة قطر.

وكتب الوزير الإماراتي على حسابه في موقع تويتر: ”الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة المثلى لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة“.

وتابع: ”أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير“.







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