نائب عن سائرون: موازنة 2021 ستخضع لدراسة دقيقة قبل تمريرها

أكد النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 سيخضع لدراسة دقيقة داخل مجلس النواب قبل عملية الشروع بتمريره.

وقال طلوبي ما سرب عن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 هو مجرد معلومات مسربة، وإلى الآن لم تصل الموازنة إلى مجلس النواب"، لافتا إلى أن "مشروع القانون سيخضع لدراسة دقيقة داخل مجلس النواب قبل تشريعه".



وأضاف، أن "مجلس النواب قد يمتنع عن تمرير الفقرات التي يكون مجبرا عليها وتؤثر على الشارع"، مبينا أنه "بعد دراسة الموازنة بشكل دقيق سيرفع البرلمان وجهات النظر للحكومة لغرض الأخذ بها".



وتابع أن "الدراسة ستعتمد على الاتصال بالوزارات وفهم آلية صرف المبالغ".



من جانبها قالت النائبة عن اللجنة المالية ماجدة التميمي إن "اللجنة تنتظر إرسال الموازنة العامة للعام المقبل إليها رسمياً، لكي تستطيع أن تقدم رؤية بناءً على ما تم ارساله"، مؤكدةً أن "اللجنة المالية تؤيد تخفيض النفقات الكبيرة غير المبررة".



وأضافت أن "هناك نفقاتٍ كبيرةً غير ضرورية في الموازنة، لذلك نحتاج إلى مراجعة كلِّ القوانين المشرَّعة بعد 2003 ، لتعديل الفقرات التي حمَّلت الموازنةَ أعباءً ماليةً كبيرةً، وأدت إلى عدم توزيع الثروة بشكل عادل".