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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 22 كانون الأول 2020 11:20 ص

الصحة توقع عقدا مع شركة فايزر لاستيراد مليون و500 ألف جرعة ضد كورونا

علاج كورونا
أعلنت وزارة الصحة، التوقيع مع شركة فايزر على استيراد لقاح فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر  ان العراق وقع مع شركة فايزر عقدا لاستيراد مليون ونصف المليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، من المقرر ان تصل مطلع العام المقبل”.

وأضاف أن “التوقيع مع فايزر لا ينهي التزامات العراق  مع كوفاكس”،.
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