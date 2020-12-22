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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 22 كانون الأول 2020 11:18 ص

المالية النيابية ترجح الاستقطاع من رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة بالموازنة

المالية-النيابية (1)
 رجحت اللجنة المالية النيابية، اللجوء الى الاستقطاع من رواتب ومخصصات اصحاب الدرجات الخاصة.
وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي ان “الاستقطاع من رواتب الموظفين بموازنة 2021 من المستحيل تمريره في مجلس النواب.
واضاف انه “من المحتمل اللجوء الى الاستقطاع من رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة من درجة مدير عام فما فوق”، لافتا الى ان “الموظف الصغير لا يمكن المساس براتبه وتمرير اي فقرة تستقطع من راتبه ومخصصاته.

وانتقد سعداوي غض الحكومة نظرها عن الكثير من الابواب المالية واهمالها والتركيز على الموارد النفطية ورواتب الموظفين لسد العجز”، مشيرا الى ان “ابواب المنافذ والزراعة وتشغيل المصانع جميعها من الممكن ان تسند الموازنة لو اعيد النظر بها.
واوضح ان “منافذ بيع العملة باب من الابواب التي بمفردها يمكنها النهوض بالعجز المالي في موازنة 2021”.
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