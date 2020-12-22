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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 22 كانون الأول 2020 10:39 ص

نائبة تحمل الكاظمي مسؤولية ارتفاع نسبة الفقر في العراق لـ 60%

منار عبد المطلب
حملت عضو لجنة الخدمات النيابية منار عبد المطلب، حكومة مصطفى الكاظمي مسؤولية رفع نسبة الفقر في العراق.

وقالت عبد المطلب “حذرنا بوقت مبكر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من خطورة المضي بقرار رفع سعر صرف الدولار وخفض قيمة الدينار العراقي نظرا لتداعياته الاقتصادية القاسية على شريحة واسعة من العراقيين خاصة وان معدلات الفقر تصل الى  60 بالمائة .
وأضافت، انه “بعد تطبيق قرار رفع سعر الدولار شهدت الاسواق ارتفاعا ملحوظا في الاسعار وخاصة الغذائية وهذا امر بالغ الخطورة سيدفع الى ارتفاع معدلات الفقر بنسبة حادة”، متسائلة “كيف سيكون وضع الاسر التي تعيش على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية وهي تستلم 100 الف او اكثر بقليل في مواجهة غلاء الاسعار.

واشارت عبد المطلب الى ان “الكاظمي سيكون مسؤولا عن ازمة انسانية حادة في العراق  مؤكدة بان “مجلس النواب لن يقبل بدعم قرارات رفع الدولار وخفض الرواتب وستكون له كلمة الفصل اثناء دراسة الموازنة 2021”
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