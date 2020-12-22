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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 22 كانون الأول 2020 10:36 ص

نائب يطالب بسرعة إقالة حكومة الكاظمي

النائب عبد الامير التعيبان الدبي
طالب النائب عبد الامير التعيبان، باقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باقرب وقت.
وقال التعيبان ، ان “الحكومة تتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد بسبب سياستها الفاشلة في ادارة الملف الاقتصادي”، لافتا الى ان “حكومة الكاظمي لم تنجح بتنفيذ سوى 17% من برنامجها الحكومي وهذا فشل يحتسب عليها.
واضاف ان “مجلس النواب يقع على عاتقه محاسبة الحكومة التي فشلت في ادارة البلاد”، مطالبا بـ”اقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باسرع وقت.
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