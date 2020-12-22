نائب يطالب بسرعة إقالة حكومة الكاظمي

طالب النائب عبد الامير التعيبان، باقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باقرب وقت.
وقال التعيبان ، ان “الحكومة تتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد بسبب سياستها الفاشلة في ادارة الملف الاقتصادي”، لافتا الى ان “حكومة الكاظمي لم تنجح بتنفيذ سوى 17% من برنامجها الحكومي وهذا فشل يحتسب عليها.
واضاف ان “مجلس النواب يقع على عاتقه محاسبة الحكومة التي فشلت في ادارة البلاد”، مطالبا بـ”اقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باسرع وقت.
وقال التعيبان ، ان “الحكومة تتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد بسبب سياستها الفاشلة في ادارة الملف الاقتصادي”، لافتا الى ان “حكومة الكاظمي لم تنجح بتنفيذ سوى 17% من برنامجها الحكومي وهذا فشل يحتسب عليها.
واضاف ان “مجلس النواب يقع على عاتقه محاسبة الحكومة التي فشلت في ادارة البلاد”، مطالبا بـ”اقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باسرع وقت.