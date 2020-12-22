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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 22 كانون الأول 2020 10:34 ص

مختص اقتصادي يحذر من تضخم كبير في السوق العراقي نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار

دولار

حذر المختص في الشأن الاقتصادي حسين شاكر طهيلو ، من تضخم اقتصادي كبير في العراق نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي .

وقال قيمة العملة المحلية انخفضت بعد موافقة الحكومة  على رفع سعر صرف الدولار  الى  145 الف دينار  لكل مائة دولار ، وبالتالي حدث  انخفاض في الدخل الحقيقي للمواطن العراقي واجور العمال، وسيؤدي ذلك الى تضخم كبير في الاقتصاد العراقي ،و بالتالي تدهور المستوى المعيشي ".

 واضاف :" ان رفع قيمة الدولار هو استهداف واضح للمواطن العراقي وتغطية على فشل الحكومة في مواجهة العجز واستخدام المواطن درعا بشريا في مواجهة الازمة الحالية".
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