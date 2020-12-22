مختص اقتصادي يحذر من تضخم كبير في السوق العراقي نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار



حذر المختص في الشأن الاقتصادي حسين شاكر طهيلو ، من تضخم اقتصادي كبير في العراق نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي .



وقال قيمة العملة المحلية انخفضت بعد موافقة الحكومة على رفع سعر صرف الدولار الى 145 الف دينار لكل مائة دولار ، وبالتالي حدث انخفاض في الدخل الحقيقي للمواطن العراقي واجور العمال، وسيؤدي ذلك الى تضخم كبير في الاقتصاد العراقي ،و بالتالي تدهور المستوى المعيشي ".



واضاف :" ان رفع قيمة الدولار هو استهداف واضح للمواطن العراقي وتغطية على فشل الحكومة في مواجهة العجز واستخدام المواطن درعا بشريا في مواجهة الازمة الحالية".