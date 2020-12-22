بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 22 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
الصالحي: البرلمان سيرفض أي قرار حكومي يمس قوت المواطنين ورواتبهم الاقتصاد النيابية : تصريحات وزير المالية ستقود الى مزيد من التخبط والقرارات غير المدروسة الكعبي يدعو إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان.. ونشطاء: الكاظمي والكعبي مشتركان في المؤامرة على الشعب زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى بغداد.. ونشطاء يرحبون: زيارة السيسي خير للعراق ومصر المالكي يعلق على انهيار الدينار.. ومغردون: لن يحيى العراق والمجرم نوري المالكي موجود به غضب شعبي من قرارات الحكومة.. ونشطاء للكاظمي: أنت أفشل رئيس وزراء مر على تاريخ العراق ائتلاف الوطنية : لا يمكن تحميل المواطن مسؤولية الفشل السياسي الذريع بعد قصف محيط السفارة الأمريكية ببغداد.. نشطاء: لعبة خبيثة من أحزاب إيران كي تغلق السفارة ويعزل العراق احتجاجات في البصرة لعدم دفع الرواتب.. ونشطاء: دعوات إلى خروج تظاهرات كبرى في جميع محافظات العراق العبادي ينتقد موازنة الحكومة عام 2021
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 22 كانون الأول 2020 10:32 ص

رئيس البرلمان العربي يُدين الهجوم الإرهابي على المنطقة الخضراء

البرلمان العربي
ادان  رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي  الهجوم  الصاروخي الإرهابي الذي استهدف منشآت ومنازل مدنية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، مُشدداً على رفضه التام لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية والمنشآت الحيوية ومن ضمنها السفارات والبعثات الدبلوماسية والتي تتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية.

وجدد  العسومي في بيان  تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية التخريبية، مُؤكداً موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه والتصدي لأية جهة تحاول المساس بأمنه وسيادته والتدخل في شؤونه الداخلية لزعزعة الأمن والاستقرار فيه.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الدراجي

الدراجي يدعو إلى منح مخصصات تضخم إضافية للموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية 22 كانون الأول 2020 10:31 ص

جمال-المحمداوي

المحمداوي يطالب بتحقيق عاجل في الاعتداءات التي طالت المهندسين المتظاهرين 18 كانون الأول 2020 11:15 ص

النائب عبد الامير التعيبان الدبي

نائب: البلاد تتجه نحو كارثة اقتصادية لاتبقي ولاتذر 18 كانون الأول 2020 10:36 ص

عزت الشابندر

عزت الشابندر يدعو الكاظمي إلى التحقيق في من يقف وراء سياسات محافظ البنك المركزي الحالي 16 كانون الأول 2020 10:05 ص

7202016113754177199927

الحزب الديمقراطي الكردستاني: ما يجري في بغداد كسر للأكتاف وليس مفاوضات 15 كانون الأول 2020 08:42 ص

الدراجي

المالية النيابية : تغيير سعر صرف الدينار يجب أن يكون عبر البنك المركزي 15 كانون الأول 2020 08:38 ص

عبد الأمير نجم المياحي

النزاهة النيابية: 80 ألف موظف عقد وأجور لم يتسلموا رواتبهم رغم تضمين تخصيصاتهم بالقرض 15 كانون الأول 2020 08:01 ص

النزاهة النيابية

النزاهة النيابية : أكثر من ٢٧ مليار دينار خسارة العراق من مزاد العملة أمس 15 كانون الأول 2020 07:59 ص

التعليقات