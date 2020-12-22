الزراعة توافق على تصدير ٤٥٠٠ طن من الخضر والفاكهة إلى المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الزراعة عن المصادقة على طلبات مقدمة من عدة شركات لتصدير (٤٥٠٠)طن من محاصيل الخضر والفاكهة الى المملكة العربية السعودية.



وقالت الوزارة في بيان ان : المصادقة تمت استنادا الى توجيهات وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي بضرورة تعظيم موارد الدولة غير النفطية ودعما للفلاحين من خلال الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب وتحقيق استقرار اسعار السوق بما يخدم المزارع والمستهلك، مع الالتزام بالروزنامة الزراعية.



واوضحت ان هذه المحاصيل شملت ( الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الخيار، البصل، الليمون).