بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 22 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 22 كانون الأول 2020 10:03 ص

الكاظمي يصف قصف المنطقة الخضراء بأنه عمل إرهابي جبان

مصطفى الكاظمي
وصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قصف المنطقة  الخضراء بانه عمل إرهابي جبان.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي  الليلة الماضية ان  الصواريخ وقعت على عراقيين وأصابتهم ,مضيفا  اننا لن نقبل بأي اعتداء على البعثات الدبلوماسية ".

وتابع: اعتقلنا مجموعة من المشتبه بهم في عملية القصف , مشيرا الى انه  تم توقيف مسؤولين عن قواطع أمنية وادخلوا السجن بعد القصف.
وقال الكاظمي: اعتقلنا مجموعة من المشتبه بهم في عملية القصف.
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