بومبيو، يتهم الميليشيات المدعومة من إيران باستهداف السفارة الأمريكية في بغداد



اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، "الميليشيات المدعومة من إيران" باستهداف سفارة بلاده في بغداد مؤكداً أنها "تشكل أخطر عائق أمام مساعدة العراق على استعادة السلام والازدهار".



وقال بومبيو في بيان إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الأخير الذي شنته "الميليشيات المدعومة من إيران" على المنطقة الدولية في بغداد،.مساء امس الاول



وحذر بومبيو من خطورة هذه المجاميع بالقول: "في الوقت الذي يكافح فيه العراق كوفيد -19 وأزمة اقتصادية حادة بشكل متزايد، تعد الميليشيات المدعومة من إيران أخطر عائق أمام مساعدة العراق على استعادة السلام والازدهار. نفس الميليشيات التي تستهدف المنشآت الدبلوماسية تسرق موارد الدولة العراقية على نطاق واسع، وتهاجم المتظاهرين والنشطاء السلميين، وتنخرط في أعمال عنف طائفي".





وكتب وزير الخارجية الأميركي تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر" قال فيها إن "الميليشيات المدعومة من إيران هاجمت مرة أخرى بشكل صارخ وتهور في بغداد، مما أدى إلى إصابة مدنيين عراقيين. يستحق شعب العراق محاكمة هؤلاء المهاجمين، ويجب على هؤلاء المجرمين العنيفين والفاسدين الكف عن أعمالهم المزعزعة للاستقرار".