بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 22 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
الصالحي: البرلمان سيرفض أي قرار حكومي يمس قوت المواطنين ورواتبهم الاقتصاد النيابية : تصريحات وزير المالية ستقود الى مزيد من التخبط والقرارات غير المدروسة الكعبي يدعو إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان.. ونشطاء: الكاظمي والكعبي مشتركان في المؤامرة على الشعب زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى بغداد.. ونشطاء يرحبون: زيارة السيسي خير للعراق ومصر المالكي يعلق على انهيار الدينار.. ومغردون: لن يحيى العراق والمجرم نوري المالكي موجود به غضب شعبي من قرارات الحكومة.. ونشطاء للكاظمي: أنت أفشل رئيس وزراء مر على تاريخ العراق ائتلاف الوطنية : لا يمكن تحميل المواطن مسؤولية الفشل السياسي الذريع بعد قصف محيط السفارة الأمريكية ببغداد.. نشطاء: لعبة خبيثة من أحزاب إيران كي تغلق السفارة ويعزل العراق احتجاجات في البصرة لعدم دفع الرواتب.. ونشطاء: دعوات إلى خروج تظاهرات كبرى في جميع محافظات العراق العبادي ينتقد موازنة الحكومة عام 2021
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 22 كانون الأول 2020 02:13 ص

الوطن في مهب الريح.. اعتماد موازنة 2021 بأسعار غير حقيقية للنفط وعجز يبلغ 43 مليار دولار

حكومة الكاظمي

خبراء: موازنة كارثية بمعنى الكلمة وعشوائية

جاء اعتماد حكومة الكاظمي لموازنة 2021 ليكشف مدى عشوائية القرار. فالميزانية التي تم رصدها بنحو 103 مليار دولار لها تعتمد على أسعار غير حقيقية للنفط ، تتخطى الموجود الآن وبها عجز ساحق يصل إلى نحو 43 مليار دولار بما يضع الوطن في خطر.
وكان وافق مجلس الوزراء، على مسودة ميزانية لعام 2021 قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103 مليارات دولار)، بينما تصارع البلاد أزمة اقتصاية ومالية حادة بسبب أسعار النفط المنخفضة.
وقال مصدران حكوميان إن العجز في الميزانية من المتوقع أن يبلغ 63 تريليون دينار (43 مليار دولار). وأضاف المسؤولان أن مسودة ميزانية 2021 تستند إلى سعر عالمي للنفط قدره 42 دولارا للبرميل، وصادرات متوقعة للخام قدرها 3.25 مليون برميل يوميا، بما يشمل 250 ألف برميل يوميا من كردستان العراق.
لكن مستشارا اقتصاديا بارزا للحكومة قال، إنه على الرغم من الموافقة على الميزانية، التي يجب إحالتها إلى البرلمان لموافقة نهائية، فإن نزاعات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق ما زالت بلا حل. 


وأضاف قائلا: "الخلافات بين بغداد والمندوبين الأكراد ما زالت مستمرة بشأن صادرات النفط الكردية وديون الإقليم. الأمر معقد جدا الآن للوصول إلى اتفاق". ومع تضرره من تراجع في الإيرادات، وفق تقرير "سكاي نيوز عربية" زاد البنك المركزي العراقي يوم السبت سعر بيع الدولارات الأميركية للبنوك وسعر صرف العملة إلى 1460 دينارا من 1182 دينارا، سعيا منه لسد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيسي لموارد العراق المالية.
وقال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب في بيان، إن وزارة المالية تزود البنك المركزي بالدولارات على أساس سعر قدره 1450 دينارا مقابل الدولار. ويمتلك العراق رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل 95 بالمئة من ميزانية البلاد لكن العراقيين يعانون العجز والفقر في وجود عصابات ايران واستيلائها على موارد البلاد.


وكان قد أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، السبت، أن العراق يواجه انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، ما لم يدخل في عملية قيصرية للإصلاح.
وقال: "منذ عام 2003، نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل". وأضاف أنه من "غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة. إما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس". وتابع الكاظمي: "تبنينا ورقة إصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة اتخذت قرارات صعبة، وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية". وشدد على أن "الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي: السلطة والمال والفساد، ونعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال. واستدرك: أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض إلى انتقادات عديدة. كان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لا يسمح لي فعل ذلك.
ويرى خبراء اقتصاد، أن العراق مقبلة على كارثة مالية ستظهر في بدايات العام الجديد لانعدام الاصلاح وانعدام الرؤى الاقتصادية واستمرار إرهاب وفوضى ميليشيات إيران.
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
احتجاجات في العراق

غليان شعبي في العراق.. موازنة 2021 عاقبت الطبقات الهشّة وليس فيها أي إصلاحات اقتصادية 22 كانون الأول 2020 12:46 ص

ميليشيات ايران الارهابية تهاجم السفارة الامريكية في العراق

التصريحات الأخطر لـ" بومبيو": ميليشيات العنف الطائفي الإيرانية تحرق العراق وتسرق الموارد.. وخبراء: مقدمة لعمل عسكري 21 كانون الأول 2020 10:27 م

الكعبي

الكعبي يدعو إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان.. ونشطاء: الكاظمي والكعبي مشتركان في المؤامرة على الشعب 21 كانون الأول 2020 09:01 م

غواصة نووية امريكية

غواصة نووية أمريكية تدخل مضيق هرمز.. آخر ساعات الإرهاب الإيراني لدك ثكنات الحرس الثوري وقصر خامنئي 21 كانون الأول 2020 08:56 م

سلاح الجو الاسرائيلي

إسرائيل لـ"إيران وعصاباتها": رد باهظ جدا في حال أي تهور وجميع خططنا جاهزة 21 كانون الأول 2020 08:26 م

السيسي

زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى بغداد.. ونشطاء يرحبون: زيارة السيسي خير للعراق ومصر 21 كانون الأول 2020 08:09 م

نوري المالكي

المالكي يعلق على انهيار الدينار.. ومغردون: لن يحيى العراق والمجرم نوري المالكي موجود به 21 كانون الأول 2020 06:06 م

الكاظمي

غضب شعبي من قرارات الحكومة.. ونشطاء للكاظمي: أنت أفشل رئيس وزراء مر على تاريخ العراق 21 كانون الأول 2020 04:20 م

التعليقات