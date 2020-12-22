الوطن في مهب الريح.. اعتماد موازنة 2021 بأسعار غير حقيقية للنفط وعجز يبلغ 43 مليار دولار

خبراء: موازنة كارثية بمعنى الكلمة وعشوائية



جاء اعتماد حكومة الكاظمي لموازنة 2021 ليكشف مدى عشوائية القرار. فالميزانية التي تم رصدها بنحو 103 مليار دولار لها تعتمد على أسعار غير حقيقية للنفط ، تتخطى الموجود الآن وبها عجز ساحق يصل إلى نحو 43 مليار دولار بما يضع الوطن في خطر.

وكان وافق مجلس الوزراء، على مسودة ميزانية لعام 2021 قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103 مليارات دولار)، بينما تصارع البلاد أزمة اقتصاية ومالية حادة بسبب أسعار النفط المنخفضة.

وقال مصدران حكوميان إن العجز في الميزانية من المتوقع أن يبلغ 63 تريليون دينار (43 مليار دولار). وأضاف المسؤولان أن مسودة ميزانية 2021 تستند إلى سعر عالمي للنفط قدره 42 دولارا للبرميل، وصادرات متوقعة للخام قدرها 3.25 مليون برميل يوميا، بما يشمل 250 ألف برميل يوميا من كردستان العراق.

لكن مستشارا اقتصاديا بارزا للحكومة قال، إنه على الرغم من الموافقة على الميزانية، التي يجب إحالتها إلى البرلمان لموافقة نهائية، فإن نزاعات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق ما زالت بلا حل.



وأضاف قائلا: "الخلافات بين بغداد والمندوبين الأكراد ما زالت مستمرة بشأن صادرات النفط الكردية وديون الإقليم. الأمر معقد جدا الآن للوصول إلى اتفاق". ومع تضرره من تراجع في الإيرادات، وفق تقرير "سكاي نيوز عربية" زاد البنك المركزي العراقي يوم السبت سعر بيع الدولارات الأميركية للبنوك وسعر صرف العملة إلى 1460 دينارا من 1182 دينارا، سعيا منه لسد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيسي لموارد العراق المالية.

وقال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب في بيان، إن وزارة المالية تزود البنك المركزي بالدولارات على أساس سعر قدره 1450 دينارا مقابل الدولار. ويمتلك العراق رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل 95 بالمئة من ميزانية البلاد لكن العراقيين يعانون العجز والفقر في وجود عصابات ايران واستيلائها على موارد البلاد.



وكان قد أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، السبت، أن العراق يواجه انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، ما لم يدخل في عملية قيصرية للإصلاح.

وقال: "منذ عام 2003، نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل". وأضاف أنه من "غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة. إما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس". وتابع الكاظمي: "تبنينا ورقة إصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة اتخذت قرارات صعبة، وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية". وشدد على أن "الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي: السلطة والمال والفساد، ونعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال. واستدرك: أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض إلى انتقادات عديدة. كان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لا يسمح لي فعل ذلك.

ويرى خبراء اقتصاد، أن العراق مقبلة على كارثة مالية ستظهر في بدايات العام الجديد لانعدام الاصلاح وانعدام الرؤى الاقتصادية واستمرار إرهاب وفوضى ميليشيات إيران.

أ.ي