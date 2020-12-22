غليان شعبي في العراق.. موازنة 2021 عاقبت الطبقات الهشّة وليس فيها أي إصلاحات اقتصادية

خبراء: حكومة الكاظمي استسهلت الإطاحة بالطبقة المسحوقة في العراق والبلد مقبل على أزمة



بعيدا عن استغلال الميليشيات والعصابات الإيرانية في العراق. لخفض الدينار كذريعة لصب مزيد من الزيت والدفع بالوطن نحوالمجهول.

اندلع الغضب في صفوف المواطنن العراقيين جراء تخفيض قيمة الدينار وتجاه ما تسرب عن موازنة 2021 والتي وصفت بـ"ذبح" الطبقة الهشّة في العراق وعدم تضمنها أي اصلاحات اقتصادية.

واكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن موازنة 2021 عاقبت الطبقات الهشة من المجتمع وخالية من أية إصلاحات اقتصادية.



وقال كوجر، ان الحكومة الحالية لم تضع بصمتها في موازنة 2021 وان اغلب فقراتها كانت معدة من الحكومة السابقة ولم تتضمن أية إصلاحات حقيقية للوضع المالي والاقتصادي، واتجهت نحو فرض ضرائب واستقطاعات دون أية معالجات جذرية للمشاكل. وعن موقف المالية النيابية من الموازنة، بين كوجر ان لكل نائب وجهة نظر وموقف حيال الموازنة بعد وصولها للبرلمان، مستبعدا اي تعديلات او تغييرات في بنودها من قبل مجلس الوزراء.

وأثارت بنود موازنة 2021 والتي سُربت للرأي العام موجة من الغضب والغليان الشعبي لاحتوائها على فقرات تتضمن خفض مخصصات الموظفين بجميع أبوابها واستثناء الطبقات العليا والخاصة من الموظفين الى جانب المسؤولين والنواب.



من جانبها رفضت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، قرار البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار امام العملة الصعبة، والتعدي على قوت ورواتب الموظفين وذوي الدخل المحدود تحت اي ظرف او ذريعة، عادّة توجه الحكومة الى رفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ وسريع انتهاكا واضحا لحقوق الانسان وإصرار على مخالفة الدستور.

وشددت المفوضية في بيان، على ان "ولايتها القانونية المنصوص عليها وفق القانون ذي الرقم (53) لسنة (2008) المعدل يمنحها سلطة التقييم لمدى الإلتزام بتوفير المقومات الاساسية للعيش في الحياة الحرة والكريمة وتوفير الدخل المناسب والسكن الملائم ، وذلك عملا" بنص المادة (30 ) من الدستور العراقي واتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1971".

وأضافت "على الرغم من دعمنا لإجراءات الحكومة في الاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد الذي يهدد كيان الدولة، الا أننا في الوقت نفسه نشدد على ضرورة عدم المساس بقوت المواطن ومصدر عيشه والاجتهاد بتوفير البدائل المعيشية قبل اي قرار قد يؤثر على وضع المواطن الاقتصادي". وتابعت المفوضية أن "توجه الحكومة الى رفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ وسريع بدون اي رؤية واضحة أو جدوى اقتصادية مدروسة او توفير بدائل للطبقة الفقيرة ومن هم دون خط الفقر والذين يمثلون ثلث الشعب العراقي يشكل انتهاك واضح لحقوق الانسان وإصرار على مخالفة الدستور النافذ والاتفاقيات الدولية الملزمة".

وأعربت عن املها أن "تتخذ الحكومة سياسات جريئة في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة وإعادة النظر في هيكلية المؤسسات التي تعتبر العبء الثقيل على الدولة وضبط المنافذ الحدودية وفرز الموظفين الحقيقيين من الوهميين وخلق العدالة الحقيقية في سلم الرواتب وضبط النفقات الحكومية والسعي لإعادة جدولة الديون الخارجية. ودعت المفوضية الحكومة الى ضرورة اعتماد حلول اكثر حكمة وواقعية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وضبط اسعار السوق بعيدا" عن رواتب الموظفين ومصدر عيش المواطن وحقوقه الدستورية".

وأكدت، أن في أي خطوة اصلاحية حكومية، يجب مراعاة مصلحة المواطن قبل كل شيء والأخذ بنظر الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الفئة الكبيرة من ابناء الشعب العراقي ، والتي تفاقم مع أزمة جائحة كورونا وقصور الاستجابة الحكومية على تقديم المعونات الكافية و الدعم للمواطنين ، مما يجعلنا نشكك في إمكانياتها للقيام بواجباتها المالية في المرحلة الحالية والقادمة مع تفاقم الازمات دون البحث عن اية حلول ناجعة".

يأتي هذا فيما دعا حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة "طارئة" لمجلس النواب بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي للوقوف على تداعيات الارتفاع "المفاجئ" لسعر صرف الدولار. ودعا الكعبي في بيان إلى تقديم الضمانات اللازمة لحماية الطبقات الهشة والفقيرة وذوي الدخل المحدود.

وطالب 28 عضواً في مجلس النواب العراقي، بعقد جلسة نيابية "طارئة"، وأعلنوا جمع تواقيع لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فضلاً عن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وكشف مصدر مطلع، إجراء مجلس الوزراء تعديلات على مشروع قانون موازنة 2021، وقال المصدر، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبلغ وزير المالية بإجراء تعديل على بعض بنود الموازنة ومن ضمنها إلغاء فقرة تخفيض مخصصات الموظفين بنسبة 50%، ورفع سعر وقود السيارات.

وقال المصدر، إن مجلس الوزراء اقر 20 بنداً من أصل 35 بند في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021. وأثارت النسخة المسربة من قانون الموازنة العامة لسنة 2021 ردود فعل واسعة في الأوساط الشعبية وخبراء الاقتصاد وبعض الكتل والأحزاب السياسية، بسبب اعتمادها خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، وتخفيض مخصصات الموظفين، ورفع أسعار الوقود، وضرائب أخرى تضمنها القانون، فضلاً عن تسببها برفع أسعار السلع والبضائع والخدمات بمختلف أنواعها.

ويرى خبراء، إنه على حكومة الكاظمي مراجعة الميزانية والانحياز للمواطن العراقي قبل أي أحد آخر حفاظا على تماسك الوطن.

أ.ي