التصريحات الأخطر لـ" بومبيو": ميليشيات العنف الطائفي الإيرانية تحرق العراق وتسرق الموارد.. وخبراء: مقدمة لعمل عسكري

نشطاء: الرئيس ترامب قبل شهر بحث مع قادة البنتاجون والأمن القومي تقديم ضربة مدمرة لإيران وعصاباتها



وصف خبراء تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تجاه إيران وعصاباتها بأنها الأخطر طوال الفترة الماضية. لأنها عددت جرائم ميليشيات إيران. فهى تسرق موارد العراق وتهدد أمنه وتعتدي على سيادته.

وقالو إن توقيتها يؤكد انها ليست فقط تصريحات دبلوماسية غاضبة، تجاه إطلاق صواريخ الكاتيوشا على السفارة الأمريكية في العراق. ولكنها تسبق حتما غارات أمريكية على الملالي الإرهابي وتتزامن مع قدوم حاملات طائرات وغواصة نووية أمريكية إلى الخليج العربي.

وكان قد اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الميليشيات المدعومة من إيران بتنفيذ الهجمات الصاروخية التي استهدفت السفارة الأميركية في بغداد مؤكدا أنها أكبر عائق أمام السلام والازدهار في العراق.



وقال بومبيو في بيان، مرة جديدة تهاجم الميليشيات المدعومة من إيران بشكل صارخ ومتهور مناطق في بغداد، ما أدى إلى إصابة مدنيين عراقيين.

وأكد أن نفس الميليشيات التي تستهدف المنشآت الدبلوماسية تسرق موارد الدولة العراقية على نطاق واسع، وتهاجم المتظاهرين والنشطاء السلميين، وتنخرط في أعمال عنف طائفي.

ودعا بومبيو، العراقيين إلى دعم جهود حكومتهم لتعزيز السيادة في مواجهة الميليشيات الموالية لإيران وتقديم المسؤولين عن هذه الهجمات النكراء إلى العدالة وضمان سيطرة الدولة على كل الفصائل المدعومة من إيران.

ويلقي مسؤولون أميركيون باللوم على الفصائل المدعومة من إيران في الهجمات الصاروخية على منشآت أميركية في العراق.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة هجمات قرب مجمع السفارة الأميركية ويأتي في خضم توتر متصاعد بين إيران والولايات المتحدة.



ويأتي الهجوم وفق تقرير -جريدة العرب- وسط استعدادات عراقية وإيرانية لإحياء الذكرى الأولى لمقتل الجنرال الارهابي قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، الارهابي أبومهدي المهندس في غارة أميركية بطائرة مسيرة في الثالث من يناير 2020 الماضي.

وأكد قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزي أثناء جولة يجريها في المنطقة الأحد أن بلاده "مستعدة للرد" في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لمقتل الجنرال قاسم سليماني.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية (سانتكوم) "نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا والدفاع عن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، ونحن مستعدون للرد إن اقتضى الأمر".

وقال مواطن يعيش في مجمع سكني محصّن في الطرف الآخر من الشارع حيث مقر السفارة، إن مبناه أصيب بأضرار، مضيفا دون الكشف عن هويته "الجميع يبكون ويصرخون. زوجتي فقدت أعصابها من كل تلك الأصوات المروعة". وهناك حالة رعب من اعمال ايران وعصاباتها الهمجية في العراق والتعدي بشكل سافر على سيادة الوطن.

وأكد خبراء عسكريون، عن تزايد الاحتمالات بتوجيه ضربة عسكرية تجاه إيران وعصاباتها وهو تفكير جدي بحثه الرئيس ترامب، قبل نحو شهر مع قادة البنتاجون وربما يعجل الهجوم الإرهابي على السفارة الأمريكية بمثل هذا القرار.

ا.ي