الصالحي: البرلمان سيرفض أي قرار حكومي يمس قوت المواطنين ورواتبهم



اكد رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي، رفض قرار الحكومة بشان تخفيض قيمة الدينار العراقي، مبينا ان البرلمان سيصوت بالرفض على أي قرار يمس حياة المواطنين وقوتهم اليومية.





وقال الصالحي ان ” رفع سعر بيع الدولار الى 1450 دينار دفعة واحدة خطأ ارتكبه البنك المركزي ووزارة المالية ولا يمكن السكوت عنه مطلقا”.

وتابع ان “رفع سعر الدولار سيؤدي الى ايقاف المصانع المحلية لان المصانع المحلية تشتري المواد الاولية بالدولار من الخارج مما سيؤدي الى ارتفاع سعر المنتوج المحلي وان ي تخفيض لمخصصات راتب الموظف غير قانوني سنرفضه بالمجلس.