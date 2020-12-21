الاقتصاد النيابية : تصريحات وزير المالية ستقود الى مزيد من التخبط والقرارات غير المدروسة





انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، تصريحات وزير المالية علي علاوي ، التي ذكر فيها ان أغلب مدخرات العراقيين هي بالدولار لذلك لا داعي للقلق، عادا ان ذلك يدلل على عدم دراية وإحاطة بواقع العراقيين ومعاناتهم المتراكمة .





واشار عضو اللجنة النائب مازن الفيلي ، في بيان صحفي الى تقارير رسمية للجهات الحكومية المختصة عن تجاوز نسبة الفقر ٢٥٪؜ من الشعب العراقي ، وهم لا يحصلون على ادنى مصادر الدخل المطلوبة لتوفير احتياجات الإنسان الضرورية .





واضاف ،، ان " معدل رواتب المشمولين بالتقاعد لايتجاوز 600 الف دينار شهريا ، وكذلك غالبية الموظفين معدل رواتبهم لايبلغ مليون دينار ، مع عدم امتلاك اغلبهم لمنازل خاصة ويتحملون دفع الإيجار الشهري للسكن لسد احتياجاتهم الأساسية ، حتى يقال انهم يدخرون بالدولار ".





واوضح ان " مثل هذه التصريحات البعيدة عن حقيقة الأمور ، ستقود الى مزيد من التخبط والقرارات غير المدروسة مطالبا البرلمان بتحمل مسؤوليته في التصدي لمعالجة هذه المنهجية الغارقة في الخيال ومنع محاولات المساس برواتب الموظفين او التضييق على محدودي الدخل