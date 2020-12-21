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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 21 كانون الأول 2020 09:29 م

الاقتصاد النيابية : تصريحات وزير المالية ستقود الى مزيد من التخبط والقرارات غير المدروسة

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الاقتصاد النيابية : تصريحات وزير المالية ستقود الى مزيد من التخبط والقرارات غير المدروسة


انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، تصريحات وزير المالية علي علاوي ، التي ذكر فيها  ان أغلب مدخرات العراقيين هي بالدولار لذلك لا داعي للقلق، عادا  ان ذلك يدلل على عدم دراية وإحاطة بواقع العراقيين ومعاناتهم المتراكمة .


واشار عضو اللجنة النائب مازن الفيلي ، في بيان صحفي  الى تقارير رسمية للجهات الحكومية المختصة عن تجاوز نسبة الفقر ٢٥٪؜ من الشعب العراقي ، وهم لا يحصلون  على ادنى مصادر الدخل المطلوبة لتوفير احتياجات الإنسان الضرورية .


واضاف ،، ان " معدل رواتب المشمولين بالتقاعد  لايتجاوز 600 الف دينار شهريا ، وكذلك غالبية الموظفين معدل رواتبهم لايبلغ مليون دينار ، مع عدم امتلاك اغلبهم لمنازل خاصة ويتحملون دفع الإيجار الشهري للسكن لسد احتياجاتهم الأساسية ، حتى يقال انهم يدخرون بالدولار ".


واوضح ان " مثل هذه التصريحات البعيدة عن حقيقة الأمور ، ستقود الى مزيد من التخبط والقرارات غير المدروسة مطالبا البرلمان بتحمل مسؤوليته في التصدي لمعالجة هذه المنهجية الغارقة في الخيال ومنع محاولات المساس برواتب الموظفين او التضييق على محدودي الدخل
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