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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 21 كانون الأول 2020 09:01 م

الكعبي يدعو إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان.. ونشطاء: الكاظمي والكعبي مشتركان في المؤامرة على الشعب

الكعبي

سخر نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، من الدعوة التي أطلقها حسن الكعبي نائب رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة طارئة للبرلمان وذلك لمناقشة ارتفاع الدولار وهبوط الدينار العراقي.

وقال النشطاء، إن الكعبي والكاظمي والحلبوسي كلهم مشتركون في المؤامرة على الشعب العراقي، وأنهم من سيستفادون من انهيار الدينار العراقي.

وذكر بيان لمكتب الكعبي، أن "الأخير دعا إلى عقد جلسة طارئة بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي للوقوف على تداعيات الارتفاع " المفاجئ" لسعر صرف الدولار".

وأضاف، أنه "كذلك من اجل تقديم الضمانات اللازمة لحماية الطبقات الهشة والفقيرة وذوي الدخل المحدود".

من جانبها، أكدت ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية النيابية عدم قدرة مجلس النواب على إجبار البنك المركزي على تغيير قرار صرف العملة الأجنبية مقابل الدينار العراقي.

وأضافت، التميمي، أن البنك المركزي مستقل بسياسته وهو المسؤول عن السياسة النقدية بالعراق، أما وزارة المالية هي المسؤولة عن السياسة المالية بالبلاد.

وأوضحت، أن البنك المركزي عندما يحدد سعر الصرف أو تغييره لا يمكن البرلمان تعديل السعر، مؤكدا أن القرار الأخير بتغيير وتحديد سعر صرف العملة الاجنبية مقابل الدينار العراقي بيد محافظ البنك.

ولفتت التميمي، إلى أن مجلس النواب لا يستطيع إجبار البنك المركزي على تغيير قراره بشأن صرف العملة حسب القانون.

وأكد نشطاء، أن محافظ البنك المركزي العراقي ينتمي إلى التيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر، ولن يستطيع الكعبي أو الكاظمي أو الحلبوسي فعل أي شيىء معه.

وأشار نشطاء، إلى أن ارتفاع أسعار صرف الدولار وهبوط الدينار يخلف أعباء ثقيلة على الفقراء خصوصًا من لا يملكون دخلاً شهرياً في البلاد وهم الغالبية العظمى.

وأكد نشطاء، أن تلك دعوة الكعبي إعلامية فقط، لأن وزير المالية علي علاوي صرح من قبل بأنهم أخذوا موافقة جميع الكتل السياسية على ارتفاع سعر الدولار.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على دعوة حسن الكعبي لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة أزمة الدينار العراقي:

وقال حساب، "@ojBoxN0Snc1TZNC"، " كلهم مسؤولين ومشتركين بالمؤامرة على الشعب حسن الكعبي والكاظمي".


وأضاف، حساب، " @HussinRpg"، " هو محافظ البنك المركزي مرشح التيار الصدري يعني حسن الكعبي لا يستطيع أن يسوي شيء".


وتابع حساب، " @moola_abood"، " الكعبي يتحرك بتغريدة بدون تفكير ووعي عن أي دعوى تتحدثين".


وذكر حساب، " talib abd"، " قالها وزير المالية اتفقنا مع كل رؤساء الكتل، والأمر صدر وأما بقية النواب وتصريحهم للإعلام فقط اخجل اتكلم كلماته لأنه تجاوز عليهم".

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