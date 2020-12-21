غواصة نووية أمريكية تدخل مضيق هرمز.. آخر ساعات الإرهاب الإيراني لدك ثكنات الحرس الثوري وقصر خامنئي

خبراء عسكريون: إطلاق صواريخ الكاتيوشا الإرهابية تجاه السفارة الأمريكية في العراق لن يمر على الملالي



جاء دخول غواصة نووية أمريكية مياه الخليج العربي وعبور مضيق هرمز، للمرة الأولى، ليبعث برسالة أمريكية نارية إلى قادة الإرهاب الإيراني في قم وطهران وبغداد وبيروت. أن العاصفة الأمريكية القادمة ستسحقهم. وأنه لا يمكن السكوت أبدا على الإرهاب الإيراني.

وقال خبراء عسكريون، إن عبور هذه الغواصة النووية بأمر مباشر من الرئيس ترامب. يعني أن الأمور لن تمر بخير على النظام الارهابي في طهران. واحتمال شن غارات جوية مدمرة على قصر خامنئي ورؤوس عصاباته، ومواقع الحرس الثوري الإيراني قد تكون وشيكة بل إنها أعدت بالفعل.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، لأول مرة عن عبور غواصة نووية مضيق هرمز رفقة سفن حربية أخرى.



وقال مسؤول في البنتاغون، في تصريحات، إن مرور هذه الغواصة رسالة إلى طهران والتزام من واشنطن بحماية حلفائها.

وذكر المصدر أن الغواصة "يو إس إس جورجيا" التي دخلت إلى الخليج مزودة بأكثر من 150 صاروخ من طراز "توماهوك".

وتعد SSGNs واحدة من أكثر المنصات تنوعًا في الأسطول، وهي مزودة بقدرات اتصالات فائقة وقدرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز للهجوم الأرضي من طراز Tomahawk. كما يمكن لها استضافة ما يصل إلى 66 من قوات العمليات الخاصة.

ويأتي عبور هذه الغواصة فيما قال قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال فرانك ماكينزي، أثناء جولة يجريها في المنطقة إن واشنطن "مستعدة للرد" في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لمقتل الارهابي قاسم سليماني.

وصرح قائد القيادة المركزية الأميركية (سانتكوم) لعدد محدود من الصحافيين "نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا والدفاع عن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، ونحن مستعدون للرد إن اقتضى الأمر".

وأضاف أرى أننا في وضع جيد جدا، وأننا سنكون مستعدين، مهما قرر الإيرانيون وحلفاؤهم ان يفعلوا.

وأكد قائد "سانتكوم" أنه زار بغداد حيث التقى قائد قوات التحالف الدولي الجنرال الأميركي بول كالفيرت، ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله. وأفاد بأنه زار أيضا سوريا للقاء القوات الأميركية في قاعدة التنف (جنوب) الواقعة في المثلث الحدودي مع الأردن والعراق.

وتوجد أيضا حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" في مياه الخليج منذ نهاية نوفمبر، كما حلقت قاذفتان أميركيتان من طراز "بي 52" في المنطقة مؤخرا في رسالة لإيران الارهابية وحلفائها.

وشدد مراقبون على أن الساعات القادمة قد تحمل بالفعل أخبارا سارة بتوجيه ضربات مدمرة للإرهابيين في الملالي. وإنهاء هذه القصة الكئيبة التي أثرت على أمن وسلام العالم طيلة 40 سنة.

أ.ي