إسرائيل لـ"إيران وعصاباتها": رد باهظ جدا في حال أي تهور وجميع خططنا جاهزة

الجيش الإسرائيلي: مستوى رد الفعل وجميع الخطط جاهزة للرد على أي هجوم إيراني



في إطار الشحن الطائفي الإرهابي من جانب إيران وعصاباتها المسلحة قبيل الذكرى السنوية لاغتيال الإرهابي، الجنرال قاسم سليماني. وتوهم طهران أن بامكانها القيام بعمليات إرهابية كبيرة ضد إسرائيل أو الجنود الإسرائيليين. صدر تحذير مهم من جانب الجيش الاسرائيلي لإيران وعصاباتها مفاداه: أنهم لن ينجو في حال ارتكبوا أي حماقة. وأن خطط رد الفعل الإسرائيلية جاهزة تماما لمجابهة هذه السيناريوهات الارهابية.

وتوعد الجيش الإسرائيلي، برد باهظ جدا على أي هجوم من إيران وشركائها الارهابيين. وأكد أن مستوى رد الفعل وجميع الخطط جاهزة للرد على أي هجوم.

وجاء هذا التحذير قبل أيام من مرور عام على مقتل الارهابي، قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد في 3 يناير 2020.



وقبل أسبوعين، عبر الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، عن قلقه من قيام الميليشيات التابعة لإيران بعمليات إجرامية دون الرجوع لطهران.

وقال إيران سلمت هذه الجماعات أسلحة متطورة، موضحاً أن إيران محرجة من اغتيال محسن فخري زاده، وتابع أعتقد أن إيران سترد بضرب إسرائيل.

هذا وذكرت وسائل إعلام إيرانية، في 3 ديسمبر الجاري أن السلاح المستخدم في اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده مصنوع في إسرائيل. وتعهد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بأن "ردنا على اغتيال فخري زاده قادم وحتمي، فيما قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، إن بلاده لن تتهاون في الرد على من قتل العالم فخري زاده.

وكانت إيران قد أعلنت في 27 نوفمبر الماضي، عن مقتل رجلها الغامض الذي كان قليل الظهور إعلامياً، وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء شبه الرسمية، أن أحد المسلحين أمطر سيارة فخري زاده بالرصاص بعد انفجار سيارة ملغمة بالقرب من سيارته. وأضافت أن أحد حراس فخري زاده تعرض لإطلاق النار أربع مرات، وأن العالم نُقل بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في مدينة أبسرد بمنطقة دماوند على بعد نحو 70 كيلومترا شرق طهران، لكنه فارق الحياة في المستشفى.

وقال مراقبون لـ "بغداد بوست"، إن التحذير واضح للغاية وليس فيه تهاونا على الإطلاق وإذا أقدمت إيران أو أي من عصاباتها المسلحة على أي عمل همجي فإن مصيرهم السحق تماما.

أ.ي