بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 21 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
الكعبي يدعو إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان.. ونشطاء: الكاظمي والكعبي مشتركان في المؤامرة على الشعب زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى بغداد.. ونشطاء يرحبون: زيارة السيسي خير للعراق ومصر المالكي يعلق على انهيار الدينار.. ومغردون: لن يحيى العراق والمجرم نوري المالكي موجود به غضب شعبي من قرارات الحكومة.. ونشطاء للكاظمي: أنت أفشل رئيس وزراء مر على تاريخ العراق ائتلاف الوطنية : لا يمكن تحميل المواطن مسؤولية الفشل السياسي الذريع بعد قصف محيط السفارة الأمريكية ببغداد.. نشطاء: لعبة خبيثة من أحزاب إيران كي تغلق السفارة ويعزل العراق احتجاجات في البصرة لعدم دفع الرواتب.. ونشطاء: دعوات إلى خروج تظاهرات كبرى في جميع محافظات العراق العبادي ينتقد موازنة الحكومة عام 2021 جبهة النجيفي تطرح سبعة مقترحات لمعالجة تداعيات الوضع الاقتصادي سلام الشمري : خفض قيمة الدينار مقابل الدولار ..امر مستعجل سيزيد من معاناة المواطنين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 21 كانون الأول 2020 08:09 م

زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى بغداد.. ونشطاء يرحبون: زيارة السيسي خير للعراق ومصر

السيسي

رحب نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بالزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبغداد في يناير المقبل، مؤكدين أنها زيارة خير للعراق ومصر.

وأكد مسؤول في بغداد، بدء التحضيرات لزيارة يجريها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى بغداد، مطلع العام المقبل، مشيرا إلى عروض مصرية مرتقبة للعراقيين تهدف إلى جذبهم في قطاع السكن على وجه التحديد، على غرار ما يحدث في تركيا.

وأشار نشطاء إلى أن مصر والعراق شعب واحد وجيش واحد، وأن التعاون الحالي بين البلدين مفيد وهام جدا في ذلك الوقت الذي تمر به جميع البلاد.

ووقّعت بغداد، نهاية تشرين الأول 2020، على 15 مذكرة تفاهم مختلفة مع الجانب المصري، أبرزها الاستثمار وتسهيلات للشركات المصرية والتبادل التجاري وتجنب الازدواج الضريبي.

فضلا عن تفاهمات جانبية ما زالت لغاية الآن قيد البحث، لتوقيع اتفاق نهائي يتعلق بدخول الشركات المصرية إلى العراق للعمل في مشاريع بنى تحتية ضمن نظام الإعمار مقابل النفط، الذي يتجه العراق أيضا لتجربته مع الصين في بناء نحو 1000 مدرسة في مناطق مختلفة من البلاد.

وفي آب الماضي، عقد السيسي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى جانب العاهل الأردني عبد الله الثاني، قمة ثلاثية في العاصمة الأردنية عمان، كان تركيزها على ملف التجارة والاستثمار بين البلدان الثلاثة، وطُرح تفعيل خط "بغداد العقبة نويبع" الذي كانت الصادرات المصرية تصل إلى العراق من خلاله، كما يمكن لصادرات عراقية أيضا أن تصل إلى مصر من خلاله.

وقال مراقبون، إن الحراك المصري مع العراق واللقاءات المتبادلة تطرح جملة من الخطط والمشاريع ذات البعد الاقتصادي والمالي، من بينها التوجه إلى حسم اتفاقية رسمية بدخول الشركات المصرية للعمل في مشاريع بنى تحتية مع اليد العاملة، مقابل تفاهمات تتعلق بالنفط والدفع الآجل من قبل العراق.

وكذلك توقيع اتفاقيات بين وزارة الدفاع العراقية والتصنيع الحربي المصري، وتبادل السلع الاستهلاكية الزراعية منها على وجه التحديد، بعد ضمان الطريق الأردني نحو العراق عبر معبر طريبيل الحدودي.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرتقبة إلى العراق في يناير المقبل:

وقال حساب، "@2QoW"، "مصر والعراق شعب واحد وجيش واحد، ولما الزعيم السيسي يزور العراق، كله هيبقى آخر أدب وتحت السيطرة احنا بتوع الخطوط الحمراء".


وأضاف، حساب، "@ahmed_irq89"، "إن شاء الله تكون زيارة السيسي للعراق زيارة عمل خير للعراق ولمصر".


وتابع حساب، "إنچي القاضي"، "التعاون الحالي إن شاء الله خير لمصر والعراق".


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكعبي

الكعبي يدعو إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان.. ونشطاء: الكاظمي والكعبي مشتركان في المؤامرة على الشعب 21 كانون الأول 2020 09:01 م

غواصة نووية امريكية

غواصة نووية أمريكية تدخل مضيق هرمز.. آخر ساعات الإرهاب الإيراني لدك ثكنات الحرس الثوري وقصر خامنئي 21 كانون الأول 2020 08:56 م

سلاح الجو الاسرائيلي

إسرائيل لـ"إيران وعصاباتها": رد باهظ جدا في حال أي تهور وجميع خططنا جاهزة 21 كانون الأول 2020 08:26 م

نوري المالكي

المالكي يعلق على انهيار الدينار.. ومغردون: لن يحيى العراق والمجرم نوري المالكي موجود به 21 كانون الأول 2020 06:06 م

الكاظمي

غضب شعبي من قرارات الحكومة.. ونشطاء للكاظمي: أنت أفشل رئيس وزراء مر على تاريخ العراق 21 كانون الأول 2020 04:20 م

السفارة الامريكية

بعد قصف محيط السفارة الأمريكية ببغداد.. نشطاء: لعبة خبيثة من أحزاب إيران كي تغلق السفارة ويعزل العراق 21 كانون الأول 2020 02:49 م

تظاهرات

احتجاجات في البصرة لعدم دفع الرواتب.. ونشطاء: دعوات إلى خروج تظاهرات كبرى في جميع محافظات العراق 21 كانون الأول 2020 01:38 م

ميناء الفاو الكبير

ميناء الفاو الكبير.. ضربة للصين وأطماع الميليشيات بعد إسناده لشركة كورية جنوبية 21 كانون الأول 2020 01:20 ص

التعليقات