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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 21 كانون الأول 2020 06:06 م

المالكي يعلق على انهيار الدينار.. ومغردون: لن يحيى العراق والمجرم نوري المالكي موجود به

نوري المالكي

هاجم مغردون عراقيون على موقع التدوين المصغر "تويتر"، رئيس الوزراء الأسبق المجرم نوري المالكي بعد تصريحه الأخير عن انهيار الدينار العراقي.

وقال المغردون، إن العراق لن يكون في خير ما دام المجرم نوري المالكي موجود في البلاد على رأس ما يسمى "ائتلاف دولة القانون" الذي لا ينتمي إلى القانون في أي شيىء.

 وكتب المالكي في تغريدة عبر منصة تويتر "إذا كان تخفيض قيمة الدينار خطوة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وسد العجز الحاصل في الموازنة، لكن يبقى السؤال ما هي إجراءات الحكومة لحماية المواطن ومراعاة ظروفه المعيشية من التلاعب والاستغلال الذي سيمس حياته بشكل مباشر، إثر تخفيض قيمة الدينار".

وأضاف، "وهي أثار كارثية خطيرة قد تؤدي لانهيار الوضع العام وتدمير بنية الدولة والمجتمع إن لم يصحبها تدخل مباشر من الحكومة واجهزتها الأمنية والاقتصادية".

ورد مغردون على تغريدة المالكي، قائلين إن نوري المالكي العمود الفقري لكل مشاكل العراق، خاصة أنه هو الذي سلم مدينة الموصل لتنظيم داعش الإرهابي في عام 2014.

وأشار مغردون إلى أنّ حزب الدعوة بدّد خلال ولايتي المجرم نوري المالكي نحو تريليون دولار من عائدات نفطية في ذروة صعود أسعار النفط بسبب شراء الولاءات وتوسيع في عدد موظفي الدولة ما أدى إلى تفشي الفساد السياسي.

وتساء المغردون، لماذا في هذا التوقيت تهاجم الأطراف السياسية التابعة لإيران  حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد ما قررت خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، لتجاوز واحدة من أخطر الأزمات في تاريخ البلاد.

وأجاب الخبراء بأن هذه الأطراف تمتلك مصارف تحتكر عملية شراء الدولار من البنك المركزي وإعادة بيعه في السوق السوداء، مستفيدة من هامش ربح كبير يُترجم إلى ملايين الدولارات بشكل يومي.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الحكومات المتعاقبة التي أعقبت تشكيل أول سلطة عراقية بعد عام 2003 مسؤولة عن اختفاء نحو ربع تريليون دولار، كانت مخصصة لإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والخدمات العامة.

وتقول سروة عبدالواحد، وهي نائبة كردية سابقة، إن الهجمة التي تتعرض لها الحكومة يجب أن تتوجه لأحزاب السلطة منذ 2003 لأنها هي من أوصلت البلد إلى هذا الانسداد.

وتضيف أن الكاظمي إذا كان مسؤولا عن شيء، فهو مسؤول عن استلامه السلطة في الوقت الخطأ حيث لا يستطيع ايجاد الحلول.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على تغريدة المجرم نوري المالكي:

وقال حساب، "@chaimaalobeidi"، " لن يحيى #العراق والمجرم #نوري_المالكي حي".


وأضاف، حساب، "إبن العراق"، " نوري المالكي هو العمود الفقري لمشاكل العراق لكن ليس الشخص الوحيد".


وتابع، حساب، "@moh_1991iraq"، " ترتيب أفشل رؤساء الوزراء إلى الأقل فشلاً من ٢٠٠٣ لغاية اليوم:
١-نوري المالكي   ٢-الجعفري 3-عادل عبد المهدي 4-الكاظمي
٥-إياد علاوي 6-حيدر العبادي".

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