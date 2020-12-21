غضب شعبي من قرارات الحكومة.. ونشطاء للكاظمي: أنت أفشل رئيس وزراء مر على تاريخ العراق

وصف نشطاء عراقيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، قرارات حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أشبه بـ "قفزة في المجهول" تلجأ إليها الحكومة في إطار سعيها لإصلاح اقتصاد البلاد المتهالك.

وهاجم النشطاء الكاظمي، ووصفوه بأفشل رئيس وزراء مر على تاريخ العراق، بعد ذلك التدني الشديد في الخدمات والحالة السيئة التي وصل إليها العراق في عصره.

يأتي ذلك بعد أن باشر البنك المركزي، عملية خفض قيمة صرف سعر الدينار العراقي أمام الدولار، لتصبح 1470 ديناراً لكل دولار بسعر بيع العملة الأجنبية للجمهور، بعد أن استقر السعر عند حدود 1119 لسنوات طويلة.

مما يعني خسارة قطاع الموظفين نحو 20 في المائة من مرتباتهم التي يتقاضونها بالدينار العراقي، فضلاً عن عواقب القرار الوخيمة على الطبقات الفقيرة نتيجة ارتفاع أسعار السلع المتوقع.

وحيال موجة الغضب الشعبية ضد إجراءات الحكومة، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: أنا أول المتضررين من هذه الإجراءات، خاصة ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية عامة، ستقوم الناس بشتمي، لكني لا أستطيع الضحك عليهم بسبب هدف وغاية انتخابية.

وأضاف: البلاد تأسست منذ عام 2003 وحتى الآن على أخطاء تهدد النظامين الاجتماعي والسياسي بالانهيار الكامل ما لم تعالج تلك الأخطاء. نحن نقوم بعملية قيصرية ونخوض مغامرة حتى لا نخضع لمعادلة الفساد السابقة. إننا بحاجة لقرارات صعبة وشجاعة، وهذا ما نحاول القيام به.

وواجهت حكومة الكاظمي حملات انتقادات غير مسبوقة واتهامات بزعزعة استقرار العائلة العراقية وخفض مستواها المعيشي والتسبب في تجويعها في حالة مماثلة لحالة انهيار سعر الدينار التي حدثت عقب فرض العقوبات الدولية على العراق عام 1990.

وهناك دعوات واسعة للخروج في مظاهرات احتجاجية لإرغام الحكومة على التراجع عن إجراءاتها، خصوصاً المتعلقة بخفض سعر صرف الدينار.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الغاضبة على سياسية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي:

وقال حساب، "@TemvCUBLOHizkH0"، " أفشل رئيس وزراء مر على تاريخ العراق، أنت يا مصطفى الكاظمي فاشل فاشل فاشل".



وأضاف، حساب، "@Salar_Idris"، " هذا شغل الغرف المغلقة التي صدع بها رؤوسنا الكاظمي، بأنه يوعد لا يقبلها، وها هو ضالع ومشارك بها ينكث وعده ككل وعوده، وهذه المفروض تكون برلمانيا وعلنا وعاين الصورة الواضحة الفاضحة، دولة العراق لا نظام لا دستور لا قانون لا ديمقراطية كلها زرق ورق".



وتابع حساب، "@amneali7"، " التعيبان: أفشل وأفسد حكومة شهدها العراق هي حكومة الكاظمي".



وذكر حساب، "@Trending_Iraq"، " وقفة احتجاجية لثوار محافظة النجف الأحرار، رافضين فيها قرارات وزارة المالية الأخيرة وسياسية التجويع التي تتبعها حكومة الكاظمي ضد الشعب مُطالبين بإقالة محافظ البنك المركزي".