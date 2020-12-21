بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 21 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
الكعبي يدعو إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان.. ونشطاء: الكاظمي والكعبي مشتركان في المؤامرة على الشعب زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى بغداد.. ونشطاء يرحبون: زيارة السيسي خير للعراق ومصر المالكي يعلق على انهيار الدينار.. ومغردون: لن يحيى العراق والمجرم نوري المالكي موجود به غضب شعبي من قرارات الحكومة.. ونشطاء للكاظمي: أنت أفشل رئيس وزراء مر على تاريخ العراق ائتلاف الوطنية : لا يمكن تحميل المواطن مسؤولية الفشل السياسي الذريع بعد قصف محيط السفارة الأمريكية ببغداد.. نشطاء: لعبة خبيثة من أحزاب إيران كي تغلق السفارة ويعزل العراق احتجاجات في البصرة لعدم دفع الرواتب.. ونشطاء: دعوات إلى خروج تظاهرات كبرى في جميع محافظات العراق العبادي ينتقد موازنة الحكومة عام 2021 جبهة النجيفي تطرح سبعة مقترحات لمعالجة تداعيات الوضع الاقتصادي سلام الشمري : خفض قيمة الدينار مقابل الدولار ..امر مستعجل سيزيد من معاناة المواطنين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 21 كانون الأول 2020 04:08 م

ائتلاف الوطنية : لا يمكن تحميل المواطن مسؤولية الفشل السياسي الذريع

2201826134738737894905
ائتلاف الوطنية : لا يمكن تحميل المواطن مسؤولية الفشل السياسي الذريع

حذر ائتلاف الوطنية من غضب جماهيري عارم قد يتحول الى اعتصامات جديدة على غرار ثورة تشرين من العام الماضي محذراً من تحميل المواطن البسيط مسؤولية الفشل السياسي الحالي والسياسات الخاطئة وسوء التخطيط .

واوضح الائتلاف في بيان صحفي، ان زعيم الائتلاف الدكتور اياد علاوي كان قد حذر من تدهور الاوضاع ووصولها الى الوضع الحالي منذ خمس سنوات وخلال رسالة مطولة بعث بها الى رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي في ١٩ حزيران عام ٢٠١٥ وحذر فيها من استشراء ظاهرة الفساد .

وبيّن الائتلاف ان علاوي دعا خلال تلك الرسالة الى تكليف هيئة دولية ونزيهة معترف بها للاشراف على سوق الدولار في البنك المركزي العراقي نتيجة للمشاكل الخطيرة التي حدثت فيه، خصوصاً ما يتعلق باستعمال الاموال العامة في شراء "الصكوك الطيارة" الدولار واستخدامه في غسيل الاموال .

 واشار  الائتلاف الى ان  علاوي اوضح في رسالته انه اتفق مع المرحوم الدكتور احمد الجلبي في حينها وانه ارسل نسخة من الرسالة في حينها الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية النيابية .

واعرب الائتلاف عن اسفه لعدم التعاطي بجدية مع مقترحات علاوي في حينها، موضحاً " كان بالامكان تجنب النكبة الحالية لو أُخذت تحذيرات الدكتور علاوي على محمل الجد.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
157267422683407300

العبادي ينتقد موازنة الحكومة عام 2021 21 كانون الأول 2020 12:24 م

جبهة3

جبهة النجيفي تطرح سبعة مقترحات لمعالجة تداعيات الوضع الاقتصادي 21 كانون الأول 2020 12:21 م

اموال-اقتصاد

سلام الشمري : خفض قيمة الدينار مقابل الدولار ..امر مستعجل سيزيد من معاناة المواطنين 21 كانون الأول 2020 12:20 م

parlaman201845555

نائبة تطالب بعقد جلسة طارئة لاستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي 21 كانون الأول 2020 12:19 م

parlaman201845555

نائبة تطالب بعقد جلسة طارئة لاستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي 21 كانون الأول 2020 12:19 م

Em3YB8zXMAA2l_7

الكاظمي بعد ازمة الدولار :أنا لن أكذب ولا يهمني المنصب والكرسي والفوز بالانتخابات 21 كانون الأول 2020 12:18 م

111862019_101862019_183ceca0-7679-4089-9b05-f7b06fd2cabb

رئاسة الجمهورية تدين استهداف المنطقة الخضراء 21 كانون الأول 2020 12:17 م

السفارة-الامريكية

السفارة الامريكية : الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء الحقت اضرارا طفيفة بمجمع السفارة دون خسائر بشرية 21 كانون الأول 2020 12:13 م

التعليقات