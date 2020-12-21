ائتلاف الوطنية : لا يمكن تحميل المواطن مسؤولية الفشل السياسي الذريع



حذر ائتلاف الوطنية من غضب جماهيري عارم قد يتحول الى اعتصامات جديدة على غرار ثورة تشرين من العام الماضي محذراً من تحميل المواطن البسيط مسؤولية الفشل السياسي الحالي والسياسات الخاطئة وسوء التخطيط .



واوضح الائتلاف في بيان صحفي، ان زعيم الائتلاف الدكتور اياد علاوي كان قد حذر من تدهور الاوضاع ووصولها الى الوضع الحالي منذ خمس سنوات وخلال رسالة مطولة بعث بها الى رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي في ١٩ حزيران عام ٢٠١٥ وحذر فيها من استشراء ظاهرة الفساد .



وبيّن الائتلاف ان علاوي دعا خلال تلك الرسالة الى تكليف هيئة دولية ونزيهة معترف بها للاشراف على سوق الدولار في البنك المركزي العراقي نتيجة للمشاكل الخطيرة التي حدثت فيه، خصوصاً ما يتعلق باستعمال الاموال العامة في شراء "الصكوك الطيارة" الدولار واستخدامه في غسيل الاموال .



واشار الائتلاف الى ان علاوي اوضح في رسالته انه اتفق مع المرحوم الدكتور احمد الجلبي في حينها وانه ارسل نسخة من الرسالة في حينها الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية النيابية .



واعرب الائتلاف عن اسفه لعدم التعاطي بجدية مع مقترحات علاوي في حينها، موضحاً " كان بالامكان تجنب النكبة الحالية لو أُخذت تحذيرات الدكتور علاوي على محمل الجد.