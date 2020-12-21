بعد قصف محيط السفارة الأمريكية ببغداد.. نشطاء: لعبة خبيثة من أحزاب إيران كي تغلق السفارة ويعزل العراق

استنكر نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام الميليشيات الموالية لإيران بإطلاق صواريخ على محيط السفارة الأمريكية في بغداد، مؤكدين أنها لعبة خبيثة من ذيول إيران.

وقال نشطاء، إنها لعبة خبيثة من قبل أحزاب ايران وأولهم حزب الدعوة الصفوي الخبيث كي تغلق السفارة الأمريكية في بغداد ويعزل العراق عن العالم الخارجي.

وكان قد أعلن الجيش العراقي والسفارة الأميركية في بغداد، أنّ ما لا يقل عن 8 صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء المحصنة بالعاصمة بغداد في هجوم استهدف السفارة الأميركية التي أعلنت في بيان أن إحدى الصواريخ ألحقت اضراراً طفيفة بمجمع السفارة.

من جانبه، اتّهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الميليشيات المدعومة من إيران بتنفيذ الهجمات التي طالت السفارة الأميركية في بغداد.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في تويتر: "مرة جديدة تهاجم الميليشيات المدعومة من إيران بشكل صارخ ومتهوّر مناطق في بغداد، ما أدّى إلى إصابة مدنيين عراقيين".

ودعا بومبيو إلى محاسبة المهاجمين الذين وصفهم بـ "المجرمين، قائلاً: "يستحق الشعب العراقي أن يرى محاكمة هؤلاء المهاجمين, ويجب على هؤلاء المجرمين العنيفين والفاسدين الكفّ عن أعمالهم المزعزعة لاستقرار البلاد".

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط "سانتكوم"، الجنرال فرانك ماكينزي ، قد أكد أنّ بلاده "مستعدة للرّد" في حال هاجمتهم إيران، قائلاً: "نحن مستعدّون للدّفاع عن أنفسنا وعن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة ، ونحن مستعدّون للرّد إن اقتضى الأمر".

وأكد قائد "سانتكوم"، أنه زار بغداد حيث التقى قائد قوات التحالف الدولي الجنرال الأميركي بول كالفيرت، ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله.

وقال المحلل السياسي مجاهد الطائي، " عادت الميليشيات لاستهداف السفارة الأمريكية بالصواريخ، بالرغم من حالة الارتباك التي تعيشها طهران والتي تتطلب التريث لحين انتقال السلطة لبايدن وعدم تفويت فرصة الرغبة بالعودة للمفاوضات.

وتساءل، فهل تم الهجوم بتوجيه إيراني أم بتجاوز على الأوامر الإيرانية كما يُروج في الأيام القليلة الماضية؟.

وأشار الطائي إلى أن طهران تحاول التنصل من مسؤولية توجيه ميليشياتها في الهجوم على السفارة الأمريكية في العراق؛ وبيادقها تحاول التنصل من مسؤولية صناعة خلايا الكاتيوشا؛ وخلايا الكاتيوشا عبارة عن عنوان جديد مع كل هجوم جديد، وبعضها يحاول ربط الموضوع بداعش أو طرف ثالث أو يتهم السفارة بقصف نفسها.



ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على قصف السفارة الأمريكية في بغداد:

وقال حساب، "@Hameed59947244"، " لعبة خبيثة من قبل أحزاب إيران وأولهم حزب الدعوة الصفوي الخبيث كي تغلق السفارة ويعزل العراق".



وأضاف، حساب، " عبدالله محمد الضعيان"، " جرذان المجوس في العراق يتبرؤون من استهداف السفارة الأمريكية في بغداد و كأنهم يقولون :ليس المقصود السفارة وإنما الشعب العراقي لإخافته كي يخضع لسيادة أسيادهم الصفويين بإيران المختبئين خلف أسيادهم الغرب".



وتابع، حساب، "@BoFahad_Qatar"، " إيران تقول أن لا علاقة لها بتلك الهجمات، في الواقع لن تجرؤ أي دولة على تبنّي تلك الهجمات".

