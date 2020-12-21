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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 21 كانون الأول 2020 01:38 م

احتجاجات في البصرة لعدم دفع الرواتب.. ونشطاء: دعوات إلى خروج تظاهرات كبرى في جميع محافظات العراق

تظاهرات

دعا نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى خروج تظاهرات كبرى في جميع محافظات العراق، وسوف تكون البصرة هي أول المحافظات، حيث خرج بها تظاهرات كبرى.

وقد تظاهر مئات العراقيين في محافظة البصرة، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم لأشهر، قاطعين أهم الشوارع التي تؤدي إلى أكبر حقول النفط في قضاء الزبير.

وشهدت البصرة مظاهرات في أماكن متفرقة، أمام مديرية تربية البصرة وأمام شركة توزيع كهرباء الجنوب، وأمام مبنى بلدية الزبير.

وطالب النشطاء بتظاهرات كبرى للخروج ضد الرئاسات الثلاث  والمسؤولين العراقيين بعد الفشل الذريع في إدارة شؤون البلاد، وخفض قيمة الدينار الذي تسبب في الارتفاع الرهيب بالأسعار.

وكانت شرارة الاحتجاجات انطلقت في الأول من تشرين الأول 2019 التي بدأت بشكل عفوي تنتقد البطالة وضعف الخدمات العامة والفساد المستشري، والطبقة السياسية التي يرى المتظاهرون أنها موالية لإيران أكثر من موالاتها للشعب العراقي.

ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد المستشري في العراق.

وأشار نشطاء إلى أنه مع قطع الشوارع وغلق المنافذ المؤدية إلى حقول النفط.. تظاهرات ضد الحكومة المحلية في البصرة بسبب تأخر الرواتب.

وكشف نشطاء عن تظاهرات أهالي  قضاء الفاو ومحاولة الدخول إلى مستودع الفاو النفطي لإخراج الموظفين في البصرة، لتوسيع قاعدة التظاهرات ضد الحكومة المحلية برئاسة أسعد العيداني.

وأكد النشطاء أن حكومة الكاظمي أطلقت رصاصة الرحمة على نفسها بعد قرار خفض قيمة الدينار، مما أدى إلى غليان الشارع العراقي ضد الحكومة التي باتت أيامها معدودة.

وقال الناشط منتظر العراقي، إن شارع الزبير الحيوي المؤدي إلى حقول هذا القضاء، مقطوعة منذ فجر أمس من قبل متظاهرين.

كما أوضح أن ذوي الـ 30 ألف وظيفة التي أطلقها محافظ البصرة أسعد العيداني على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها محافظات وسط وجنوب العراق، لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر، مضيفاً أنهم بصدد المطالبة بهذه المستحقات المالية التي بذمة الحكومة المحلية في المدينة، منذ يوم الأربعاء.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على احتجاجات البصرة:

وقال حساب، " @basratoday__1"، "بعد أن تراجع أصحاب 30 ألف درجة عن قطع الشوارع اليوم، البصرة تشهد مظاهرات في أماكن متفرقة، فقد شهدت البصرة تظاهرات أمام مديرية تربية البصرة وأمام شركة توزيع كهرباء الجنوب وأمام مبنى بلدية الزبير".


وأضاف، حساب، "@22334455zzz"، " دعوات إلى خروج تظاهرات كبيرة وعارمة في جميع محافظات العراق، وسوف تكون البصرة هي أول المحافظات! ولعنة الله على كل ظالم! سوف ترون فعل الرجال عندما يُهدد قوت أطفالهم!".


وتابع حساب، " ريماس البيضاء وتبقى"، " وأيضا اليوم الفقراء يفقدون سيطرتهم على انفسهم في الشارع يغلي واحتمال ثورة عارمة في العراق الحكومة أطلقت رصاصة الرحمة على نفسها أدعو كل القوات الأمنية حماية الفقراء إذا كانت انتفاضة هؤلاء جياع أي واليوم بوادر ذلك ألا كهرباء وألا سكن وألا حصة والا راتب".


وذكر حساب، " الياسري"، " قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق لابد من قلع هذه الحكومة الفاسدة".


وطالب حساب، "@Mo87Subhi"، " على جميع شيوخ العشائر جمع رجالهم ورفع سلاحهم والدخول إلى المنطقة الغبراء وسحل هذه الشخصيات ورميهم في سلات القمامة".

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