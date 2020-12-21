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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 21 كانون الأول 2020 12:24 م

العبادي ينتقد موازنة الحكومة عام 2021

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العبادي ينتقد موازنة الحكومة عام 2021


انتقد رئيس  ائتلاف النصر حيدر العبادي موازنة الحكومة لعام 2021.

وقال العبادي في بيان  انه كان يُمكِن للحكومة الحالية تقديم موازنة كالتي قدمتها الحكومة برئاستي للأعوام 2015-2018 والتي قامت على تحديد الاولويات وضغط النفقات ومنع الهدر.

واوضح  ان حكومته   اسنطاعت في وقتها ورغم ظروف الحرب وانهيار اسعار النفط لاكثر من ثلاث سنوات متتالية من تجاوز الأزمة بأقل الخسائر واثبتت سياسة هيكلة الاولويات ، وضغط الانفاق ومنع الانفاق غير الضروري وضبط نافذة بيع العملة والتحكم بالمضاربات وتعظيم الواردات الداخلية للدولة وتقليل رواتب وامتيازات المسؤولين اثبتت نجاحها بتجاوز الازمة وقد حافظت  على سعر صرف الدينار وامنت الرواتب وحمت الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل وحافظت على الانفاق الاساسي والضروري وانجزت مهامها بالتحرير وباشرت باعمال اعادة الاستقرار والبناء وسلمت الحكومة التي تلتها قرابة ال14 مليار دولار كفائض.
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