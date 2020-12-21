جبهة النجيفي تطرح سبعة مقترحات لمعالجة تداعيات الوضع الاقتصادي







طرحت جبهة الانقاذ والتنمية التي يراسها اسام النجيفي سبعة مقترحات لمعالجة تداعيات الوضع الاقتصادي.



وقالت في بيان ان الإصلاح يشكل هدفا أساسا من أهداف جبهة الإنقاذ والتنمية ، وهو مطلب جماهيري يأتي كرد على الفساد وسوء الإدارة والاقطاعيات الاقتصادية".



واضافت:" انه برغم أن الموازنة ما زالت في أدراج الحكومة ، فإن جبهة الإنقاذ والتنمية وتطابقا مع مبادئها وأهدافها تؤكد على ما يأتي :

1. ينبغي ايلاء العناية المركزة بالطبقات الهشة من المجتمع ، وحمايتها من اجراءات التقشف وضغط الانفاق وتخفيض موارد الرزق .

2. توفير الدعم للطبقات الهشة عبر :

إعادة النظر بمفردات البطاقة التموينية وزيادتها .

توفير الأمن الصحي والتعليمي والخدمات الأساسية لهم .

3. أن يتركز تخفيض الرواتب والمخصصات على الدرجات العالية وأصحاب المواقع والمسؤولين .

4. مراجعة موضوع صرف العملة وأن يرتبط تخفيض القيمة بسقف واضح ومحدد ، وعدم السماح بعمليات المضاربة والتهريب التي تهز أركان الثقــة بالعملة العراقيــة ، وتعجل بنزيفها .

5. تعظيم الموارد ، وتخفيض النفقات عبر خطوات مدروسة تحقق الهدف منها .

6. محاربة الفساد في مفاصل الدولة ، وحماية المؤسسات من الفاسدين الذين يمثلون الوجه الآخر من الإرهاب .

7. الاصلاح الحقيقي يرتبط بأهداف عليا منها تنشيط الانتاج الصناعي والزراعي بما يؤهلهما من سد الحاجة والمنافسة ، وفتح مجالات عمل للشباب العاطلين عن العمل .