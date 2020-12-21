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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 21 كانون الأول 2020 12:20 م

سلام الشمري : خفض قيمة الدينار مقابل الدولار ..امر مستعجل سيزيد من معاناة المواطنين

اموال-اقتصاد
سلام الشمري : خفض قيمة الدينار مقابل الدولار ..امر مستعجل سيزيد من معاناة المواطنين


اعتبر  سلام الشمري عضو مجلس النواب عن كتلة / سائرون / ،خطوة الحكومة بتخفيض قيمة العملة العراقية مقابل العملات الاجنبية ، خاصة الدولار :"  امرا مستعجلا سيزيد من معاناة المواطنين ".

وقال الشمري  في بيان صحفي :" ان الحكومة الحالية  محددة بهدف واحد هو اجراء الانتخابات المبكرة التي طالب بها المتظاهرون السلميون والقوى الوطنية".

واضاف :" ان الحكومة  قدمت ،خلال اقل من سنة ، 3 قوانين للاقتراض لتغطية النفقات التشغيلية ، دون ايضاح اين تذهب الموارد الاخرى غير النفط ".

واوضح الشمري :" ان تقديم مايسمى خطة اقتصادية مستقبلية ، ليس من مسؤولية حكومة تم التوافق حولها لفترة معينة ، انما مسؤولية حكومة دائمة لاربع سنوات وفق التصويت البرلماني".

وشدد  على  ضرورة اتخاذ اجراءات برلمانية سريعة تجاه هذا الامر ، لان انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار ..امر سلبي لن يخدم واقع المواطنين الحياتي والمالي.
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