نائبة تطالب بعقد جلسة طارئة لاستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي





طالبت عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية إنعام الخزاعي، بعقد جلسة طارئة لاستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ، داعيةً رئيس مجلس الوزراء إلى الاستماع للمختصين في الجانب الاقتصادي.



وقالت الخزاعي في بيان:" إن مجلس النواب يتحمل مسؤوليته التاريخية أمام الشعب العراقي وعليه محاسبة الحكومة التي لم تستطع ان تنفذ أكثر من 17,5% من المنهاج الذي ألزمت به نفسها ، لافتةً إلى أنها ترسم سياسات اقتصادية ومالية خاطئة يترفع عن رسمها طالب في صف أول اقتصاد".



وأضافت:" إن مجلس النواب خالف أحد شروطه بأن يكون محافظ البنك المركزي حاصل على شهادة عليا في مجال الاقتصاد أو في مجال الصيرفة ، منوهةً إلى أنه : تم اختيار المحافظ الحالي وهو خريج كلية القانون ولا يفقه في السياسة النقدية شيئاً بل وأصبح هو المتحكم في رسم السياسة النقدية".



وأوضحت الخزاعي:" إن سوء إدارة محافظ البنك المركزي هي التي أوصلت سعر صرف العملة المحلية الى ما هي عليه الان ، محذرة من : إن استمرار هذه السياسة ستدفع بسعر الصرف إلى الانخفاض لما يقارب الـ (2000) دينار مقابل الدولار الواحد".



وأشارت الخزاعي الى: انه" ولأول مرة في تاريخ اقتصاديات دول العالم يتم تعريض الاقتصاد إلى صدمتين الأولى نقدية خفض فيها سعر صرف العملة المحلية والثانية مالية تم فيها تخفيض رواتب الموظفين ، متسائلةً : ما الهدف من تخفيض رواتب الموظفين وما الهدف من تخفيض سعر الصرف".





وبينت:" إن تخفيض سعر الصرف وتخفيض راتب الموظف ستنعكس نتائجها سلباً على القدرة الشرائية وستزيد من نسبة الفقر بل وتعمق جراح الطبقة الفقيرة ، كاشفةً عن : إن وزير المالية لا يمتلك الصلاحية لتحديد سعر صرف العملة بل هي من صلاحيات محافظ البنك المركزي".





وأكدت الخزاعي:" بعد أيام قليلة سترسل الحكومة مودة موازنة عام 2021 إلى مجلس النواب وحينها سنكون المسؤولين عن أي تلكؤ أو خطأ في السياسة المالية أو السياسة النقدية ، داعيةً رئيس مجلس الوزراء إلى الاستماع لصوت المختصين ولكي يعرف بأن السياستين المالية والنقدية التي تتبعها حكومته هل هي صحيحة أم أنها ستؤدي بالعراق نحو الكارثة.

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