بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 21 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 21 كانون الأول 2020 12:17 م

رئاسة الجمهورية تدين استهداف المنطقة الخضراء

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رئاسة الجمهورية تدين استهداف المنطقة الخضراء





أدانت رئاسة الجمهورية العمل الارهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء، مساء  امس الاحد.

وأشارت في بيان الى ان استمرار هذه الاعمال الاجرامية التي تؤدي اولا الى تعريض امن وحياة المواطنين الابرياء وممتلكاتهم الى الخطر، يمثل استهدافاً لسيادة البلد والجهود الوطنية من اجل حفظ هيبة الدولة، كما أنه ينال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية، عبر استهداف البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية حماية امنها وسلامة منشآتها وافرادها على الجانب العراقي ضمن التزاماته الدولية المعمول بها.

وأضاف البيان، نشد على يد القوات الأمنية في ضرورة ملاحقة العصابات الاجرامية الخارجة عن القانون، وتقديمهم الى العدالة، وعدم السماح بتكرار هذه الحوادث من اجل حماية المصلحة العليا للبلد وضمان امن واستقرار المواطنين.
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