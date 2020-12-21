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الإثنين, 21 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 21 كانون الأول 2020 12:13 م

السفارة الامريكية : الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء الحقت اضرارا طفيفة بمجمع السفارة دون خسائر بشرية

السفارة-الامريكية
السفارة الامريكية : الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء الحقت اضرارا طفيفة بمجمع السفارة دون خسائر بشرية



اكدت السفارة الأمريكية في بغداد أن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الدولية  الليلة الماضية الحقت أضرارا طفيفة بمجمع السفارة ولكن لم تقع إصابات أو  خسائر بشرية.

 وقالت في بيان : لقد تلقينا تقارير عن إلحاق أضرار بمناطق سكنية بالقرب من السفارة الأمريكية واحتمالية بعض الإصابات في صفوف المدنيين العراقيين الأبرياء،  كما قلنا عدة مرات ، فإن هذه الأنواع من الهجمات على المنشآت الدبلوماسية هي انتهاك للقانون الدولي واعتداء مباشر على سيادة حكومة العراق". 

ودعت السفارة جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتعرضت المنطقة الخضراء  الليلة الماضية لقصف صاروخي .

واعلنت خلية الإعلام الأمني عن اصابة جندي والحاق أضرار بعدد من الشقق السكنية و ١٤ عجلة نتيجة سقوط ٨ صواريخ على المنطقة الخضراء ومحيطها.
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