السفارة الامريكية : الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء الحقت اضرارا طفيفة بمجمع السفارة دون خسائر بشرية

اكدت السفارة الأمريكية في بغداد أن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الدولية الليلة الماضية الحقت أضرارا طفيفة بمجمع السفارة ولكن لم تقع إصابات أو خسائر بشرية.
وقالت في بيان : لقد تلقينا تقارير عن إلحاق أضرار بمناطق سكنية بالقرب من السفارة الأمريكية واحتمالية بعض الإصابات في صفوف المدنيين العراقيين الأبرياء، كما قلنا عدة مرات ، فإن هذه الأنواع من الهجمات على المنشآت الدبلوماسية هي انتهاك للقانون الدولي واعتداء مباشر على سيادة حكومة العراق".
ودعت السفارة جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتعرضت المنطقة الخضراء الليلة الماضية لقصف صاروخي .
واعلنت خلية الإعلام الأمني عن اصابة جندي والحاق أضرار بعدد من الشقق السكنية و ١٤ عجلة نتيجة سقوط ٨ صواريخ على المنطقة الخضراء ومحيطها.