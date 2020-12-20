الرد الأمريكي سيكون قاسيا وسيدفع الثمن رؤوس الإرهاب.. صواريخ ارهابية إيرانية تطلق على السفارة الأمريكية في العراق

الصدر والخزعلي: لا تخصنا

مراقبون: الرئيس ترامب لن يمررها



توقع خبراء عسكريون، ألا يمر الهجوم الإرهابي بالصواريخ على السفارة الأمريكية دون رد. وقالوا: إن هناك ثمنا باهظا سيدفعه رؤوس الإرهاب الإيراني والميليشيات خلال ساعات.

فالانفلات الأمني يتحمل ثمنه جمع إرهابيي إيران.

وقالوا ان المرة السابقة، قبل نحو 4 أسابيع وجهت الخارجية الإيرانية تحذيرا شديد اللهجة بأنه في حدوث مثل هذا النوع من الارهاب.

وضمن هجوم ارهابي هو الأعنف حتى اليوم، استمر عدة دقائق، سقط عدد من صواريخ الكاتيوشا في محيط السفارة الأميركية في العاصمة بغداد، دون تسجيل أي إصابات.

وكشفت مصادر، أن دفاعات السفارة الأميركية تصدت لصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون أطلقت باتجاه السفارة الأميركية في بغداد، منوهة إلى أن القصف تزامن مع اجتماع عقده رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء. كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة سقوط الصواريخ على السفارة.



بدورها، أكدت مصادر أمنية سقوط عدة صواريخ داخل المنطقة الخضراء. وأضافت أن القوات الأمنية العراقية قد تحركت إلى الموقع لرفع البصمات وبدء التحقيقات، وأيضاً أشارت إلى أن السلطات عثرت على المنصة التي أطلقت منها الصواريخ بعد إجرائها عملية مسح وفرض طوق أمني على المكان.

وكانت ميليشيا "سرية قاصم الجبارين" الارهابية، المدعومة من إيران في العراق، قد أعلنت في بيان لها استهداف رتل تابع للقوات الأميركية، في محافظة ذي قار، جنوب البلاد.



وجاء في البيان المقتضب، أن الميليشيا قامت بضرب شاحنة تابعة لرتل دعم لوجستي للقوات الأميركية على الطريق الدولي في الناصرية.

وكشف مصدر أمني، أن الاستهداف كان لشركة أمنية عراقية، تعمل على نقل بعض المواد لقوات التحالف الدولي، وجرى من خلال تفجير عبوة ناسفة أدت إلى أضرار مادية بسيطة في عجلات الرتل، وتسببت بإصابة مدني، كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار.

يشار إلى أنه ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأميركية في بغداد إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف والأرتال التي تنقل معدات لوجستية تابعة له، إلى قصف صاروخي وهجمات بعبوات ناسفة.

وقال الجيش العراقي، إن جماعة "خارجة عن القانون" أطلقت صواريخ صوب المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد.

وأضاف الجيش في بيان، أن الصواريخ أصابت مجمعا سكنيا داخل المنطقة الخضراء، ما ألحق أضرارا بالمباني والسيارات لكنه لم يسفر عن خسائر بشرية. وأبلغت مصادر أمنية رويترز أن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء، وقال مسؤولون أمنيون إن الهجوم استهدف السفارة الأميركية.

وقالت السفارة الأميركية في بغداد، إن الهجمات على المنشآت الدبلوماسية هي انتهاك للقانون الدولي واعتداء مباشر على سيادة حكومة العراق. وكشفت أن إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء ألحق أضرارا طفيفة بمجمع السفارة ولكن لم تقع إصابات أو خسائر بشرية



من جانبه طالب مقتدى الصدر، حكومة الكاظمي، باعلان حالة الطوارئ في العاصمة بغداد، ناصحاً في الوقت نفسه سفارة واشنطن بعدم الرد المسلح على الهجمات التي تتعرض لها.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر، إن "تعريض المدنيين للخطر هو ديدن الميليشيات كما خبرناهم سابقاً وبحجة المقاومة!!

وأضاف "ليس من حق أحد استعمال السلاح خارج إطار الدولة، وعلى الحكومة إعلان الطوارئ في بغداد والاستعانة بالجيش حصراً لحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية وأنا على أتم الاستعداد للتعاون الأمني بهذا الشأن.



في نفس الصعيد، نفى الارهابي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، مسؤولية عصاباته عن قصف السفارة الأميركية في بغداد.

وقال الخزعلي في تغريدة على حسابه في تويتر، إن "قرار الهيئة التنسيقية هو عدم استهداف السفارة الأمريكية ابتداءً".

وقال خبراء، إن إرهابيي إيران سيدفعون ثمنا فادحا جراء هذه الجريمة السافرة. ولن تمر وسيعلمون إنهم ومن وراءهم الملالي قد ارتكبوا الخطأ الأكبر.

أ.ي