اللوبي الإيراني يد الخامنئي في أمريكا

كثيراً ما يردد المجلس القومي الإيراني الأمريكي صدى خطاب طهران في إعادة توجيه اللوم إلى الولايات المتحدة بسبب العدوان الإيراني والمخالفات.



قد تكون الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة آخذة في الاتساع بشأن مجموعة واسعة من الاهتمامات السياسية والمتعلقة بالسياسة ، لكن البلاد لا تزال موحدة نسبيًا في قضية واحدة على الأقل.



منذ الصعود الثوري لإيران عام 1979، اعتبرها الأمريكيون من جميع الأطياف السياسية تقريبًا فاعلًا معاديًا وخطيرًا وأحيانًا حتى شريرًا. بالطبع لم يتم التعبير عن هذا الشعور دائمًا في السياسة



اشتهر نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بن رودس بالتباهي بالطريقة التي تلاعب بها هو وفريقه بوسائل الإعلام السائدة والجماعات الخارجية الأخرى الذين قاموا بعد ذلك بـالتحقق من صحة ما قدموه لهم ليقولوه بشأن الاتفاق النووي الإيراني المثير للجدل.



ومع ذلك لا يزال هناك إجماع أمريكي على ماهية النظام الإيراني وما هو عليه حسث أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب ونُشر في 3 مارس أنه لا يوجد بلد في مثل هذا الازدراء من قبل الأمريكيين مثل إيران.



من بين الذين شملهم الاستطلاع كان 88 في المائة منهم وجهة نظر سلبية "للغاية" أو في الغالب عن البلاد وهو انطباع سلبي يتجاوز حتى ذلك الانطباع الاستبدادي لكيم جونغ أون في كوريا الشمالية.



أظهر استطلاع عام 2019 أيضًا هذا الإجماع: صنف 93٪ من الأمريكيين تطوير النظام الإيراني للأسلحة النووية على أنه تهديد خطير أو مهم و 90٪ اعتبروا القوة العسكرية الإيرانية تهديدًا يرتفع إلى نفس الفئات الملحة.



صحيح أن الأمريكيين لديهم خلافات معقولة حول ما يجب فعله حيال تشدد النظام الإيراني ورعايته للإرهاب لكن من المهم أنهم لا يختلفون حول الطبيعة الحالية للنظام نفسه.



بالتالي قد يعتقد المرء أن احتمال وجود متحدثين رفقاء للنظام الإيراني في السياسة الأمريكية أو حتى بشكل أكثر إثارة للغضب وجود منظمة كاملة مقرها واشنطن العاصمة لها تاريخ من تكرار مواقف النظام بشأن أهم مكونات النظام الأمريكي الإيراني. العلاقات من شأنها أن تهم معظم الأمريكيين بحق ومع ذلك يبدو أن هذا هو بالضبط ما يحدث.



تأسس المجلس القومي الإيراني الأمريكي (NIAC) في عام 2002 من قبل تريتا بارسي وهي إيرانية المولد تحمل جنسية مزدوجة من إيران والسويد وموظفة سابقة في البعثة السويدية لدى الأمم المتحدة وأحد المناصرين لاتفاق الرئيس أوباما النووي المثير للجدل مع إيران.



قللت بارسي باستمرار من حجم تهديد النظام الإيراني بينما ألقت باللوم في الوقت نفسه على السياسات الأمريكية في المنطقة بمعظم مشاكل الشرق الأوسط.



وُلدت NIAC من الكتاب الأبيض لعام 1999 الذي كتبته بارسي ورجل أعمال إيراني المولد يسعى إلى توسيع العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. حدد هذا الكتاب الأبيض الإستراتيجية الجديدة لتعزيز رؤيتهم للسياسة الخارجية: عقد "ندوات للضغط من أجل الشباب الإيراني الأمريكي وفرص التدريب في واشنطن العاصمة وتقليل محرمات العمل من أجل نهج جديد بشأن إيران.



كانت هذه عناصر أساسية في استراتيجيتهم الثقافية والمؤسسية التي تهدف إلى إعادة تشكيل النقاش العام حول سياسة إيران مع الاعتراف بأن موقفهم لم يشارك فيه معظم الإيرانيين الأمريكيين ناهيك عن الدولة ككل.



بعد أكثر من عامين بقليل من نشر الكتاب الأبيض قام المؤلف المشارك بارسي بتأسيس NIAC رسميًا.



جذبت رؤية NIAC انتباه ودعم مجموعة متنوعة في الغالب من مؤسسات يسار الوسط الخيرية منذ تأسيسها في عام 2002. وهذه الرؤية متمثلة في حمل واشنطن على رفع العقوبات ضد النظام الإيراني وتقليص أو حتى إنهاء مشاركتها العسكرية في المنطقة بما في ذلك العلاقات الاستراتيجية مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية.



من بين هذه المؤسسات كانت مؤسسات المجتمع المفتوح التابعة لجورج سوروس والتي تتباهى بمنحة تقدر بمليارات الدولارات.

في عام 2015 أطلقت NIAC أيضًا NIAC Action وهو ذراع ضغط وسّع نطاق وصوله مباشرة إلى السياسة الانتخابية الأمريكية ومن المثير للاهتمام عندما تم الكشف عنها لأول مرة أعلن المدير التنفيذي آنذاك جمال عبدي بشكل استباقي أن NIAC لا تمارس الضغط نيابة عن الحكومة الإيرانية.



منذ ذلك الحين تفاخرت NIAC Action بدورها في هزائم السناتور مارك كيرك عام 2016 الذي وصفته بالصقر الإيراني الأعلى في الكونغرس بالإضافة إلى العديد من أعضاء الكونغرس الآخرين الذين وصفتهم بـالمتشددين الذين فقدوا مقاعدهم في عام 2018. وفي هذه الدورة الانتخابية الرئاسية ، أيدت جو بايدن كما هو متوقع.



تكشف مراجعة مواقف سياسة NIAC أن المنظمة كثيرًا ما تردد خطاب طهران في إعادة توجيه اللوم إلى الولايات المتحدة وليس النظام بسبب العدوان الإيراني والمخالفات الإيرانية.



رسالتها هذا الشهر على سبيل المثال هي أن العقوبات الأمريكية وليس النظام الإيراني ينفق حاليًا ما يقرب من 7 مليارات دولار على الحرس الثوري الإرهابي ومليارات أخرى على الفساد وتصدير الأسلحة الأجنبية وتطوير الأسلحة النووية.



في ديسمبر الماضي زعمت بشكل فاضح أن الهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد والقوات الأمريكية في أماكن أخرى من العراق لم تكن بسبب الميليشيات التي يدعمها النظام والتي نفذت الهجمات بل بسبب الرئيس ترامب. ووصفت NIAC جهود وزارة الخزانة الأمريكية لتقييد الخدمات المصرفية من إيران بأنها تخريبية و تمييزية مشيرة بمرارة إلى أن المؤسسات المالية الأمريكية أثبتت أنها محصنة ضد NIAC مع عدم الاعتراف على ما يبدو بالمخاطر الحقيقية التي تشكلها العلاقات المصرفية مع نظام يعتبر أكبر دولة راعية للإرهاب.



في عام 2019 ردد رئيس NIAC جمال عبدي نظرية مؤامرة للنظام الإيراني مفادها أن الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط في خليج عمان - المزاعم التي أكدتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والحلفاء الإقليميين - كانت عمليات كاذبة مدبرة من قبل إدارة ترامب لتوفير ذريعة للحرب مع إيران.



تعود قائمة المواقف المتعاطفة مع النظام المماثلة التي تتبناها NIAC إلى تاريخ تأسيسها.



كان سجل حقوق الإنسان للنظام الإيراني مروعًا لدرجة أن المحللين في كل مكان - بما في ذلك أولئك في NIAC - لم يتمكنوا من تجاهله.



في حين أن NIAC قد انضمت إلى الاعتراف ببعض هذه الانتهاكات الفظيعة إلا أنها لم تنضم بعد إلى دعم الإجراءات العقابية أو على ما يبدو أي سياسات أخرى مصممة لمساءلة النظام عنها.



وتكشف مراجعة 18 عامًا لمواقف NIAC السياسية والسياسية أنه لا شيء تقريبًا يقف في طريق إصرارها على سحب الولايات المتحدة جميع جوانب معارضة النظام.



في الكابيتول هيل وأماكن أخرى تتزايد الدعوات الآن لإجراء تحقيق شامل حول ما إذا كانت NIAC تعمل كجماعة ضغط للنظام الإيراني أو كيانات إيرانية أخرى في انتهاك لقوانين العقوبات الأمريكية وقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) والقوانين الفيدرالية الأخرى.



في رسالة في يناير إلى المدعي العام ويليام بار حث أعضاء مجلس الشيوخ تيد كروز وتوم كوتون ومايك براون وزارة العدل على مراجعة الأنشطة من NIAC والمنظمة الشقيقة NIAC Action لانتهاكات محتملة لـ FARA.



وأشاروا إلى أنه على الرغم من "العلامة التجارية غير الضارة التي تتمتع بها NIAC إلا أن هناك مخاوف حقيقية بشأن صلات المنظمة المحتملة بالنظام بما في ذلك أن تريتا بارسي قد رتبت اجتماعات بين جواد ظريف سفير إيران السابق لدى الأمم المتحدة ووزير الخارجية السابق وأعضاء الكونغرس للمساعدة في دفع أجندة النظام وأن مدير السياسة بالنيابة السابق في NIAC باتريك ديزني قد اعترف في عام 2008 بأنه يعتقد أن NIAC تندرج تحت هذا التعريف لجماعات الضغط.



يجب الاعتراف بأن رؤية بارسي لعام 1999 "لإضفاء المزيد من الشرعية" على نهج جديد في السياسة الإيرانية كانت فعالة بلا شك فقد ساعدت NIAC في إقناع العديد من المسؤولين المنتخبين بتبني مواقف استرضاء إيران بما في ذلك الاتفاق النووي الإيراني المعيب واستعادة العلاقات التجارية على الرغم من شكوك الجمهور الواسعة ومعارضته لتلك الأفكار.



لقد أثبت هذا النهج شعبيته بشكل خاص في الجناح اليساري للسياسة الأمريكية.



في يناير نظمت NIAC دعوة استراتيجية لا حرب مع إيران بل مع أعضاء مجلس الشيوخ والمرشحين للرئاسة آنذاك بيرني ساندرز وإليزابيث وارين وقد رحبت بالسيناتور كريس مورفي (ديمقراطي) للتحدث في العديد من مؤتمراتها.



ذهب خريجيها للعمل في مجموعة متنوعة من المكاتب في الحكومة الأمريكية من مكاتب النواب رشيدة طليب وإلهان عمر التي وصفت الأخيرة العقوبات الأمريكية "جنائية" في مارس إلى أدوار مرتبطة تحديدًا بالاتفاق النووي الإيراني في مجلس الأمن القومي للرئيس أوباما.



أثناء التفاوض على هذه الصفقة زار بارسي البيت الأبيض 33 مرة وهو ما قاله الكاتب البارز في Real Clear Investigation مارك همنغواي إنه جعل NIAC جزءًا لا يتجزأ من غرفة الصدى الأسطورية للرسائل الإعلامية التي سمحت للبيت الأبيض بالتحريف والتلاعب بالنقاش العام بطرق مواتية للاتفاق النووي الإيراني.



لا يمكن إنكار أن NIAC تجري أنشطة ضغط وأنشطة علاقات عامة بالتنسيق مع أو نيابة عن إيران كما حذر أعضاء مجلس الشيوخ براون وكوتون وكروز في يناير.



يستحق الشعب الأمريكي أن يعرف ما إذا كان يتم استخدام NIAC بشكل غير قانوني من قبل النظام الإيراني الذي يتمنى بشكل روتيني الموت لأمريكا ويمول الإرهاب في جميع أنحاء العالم لدفع سياسات مواتية لمصالحه. لذلك يجب على المدعي العام بار أن يتصرف على وجه السرعة في تلبية طلب أعضاء مجلس الشيوخ لإجراء تحقيق فيدرالي في أنشطة NIAC ومصادر تمويلها.