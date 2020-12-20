مقتدى الصدر الأب الروحي لميليشيات إيران يحذر من خطرها على الحدود والاقتصاد.. ومراقبون: لعبة جديدة وهو واحد منهم

مراقبون: مواقفه كلها متناقضة ومتضاربة وفقد مصداقيته وألعوبة إيرانية ضد المتظاهرين



لا يزال مقتدى الصدر، يفتخر هو وكل أنصاره أنه كان صاحب أول ميليشيا إرهابية في العراق بعد عام 2003 وهى ميليشيا جيش المهدي. التي خاضت في دماء العراقيين والسنّة ولها جرائم مروعة.

لكن وفق طريقته خلال العام الأخير، بالتنقل بين مواقف متناقضة. فمرة مع المتظاهرين ومرة يقتلهم. ومرة مع الحكومة وأخرى ينتقدها بعنف وثانية وثالثة يخوض بعصاباته الإجرامية في دماء العراقيين ثم يخرج بتغريدة ينتقد فيها دور الميليشيات وتواجدها على الحدود!

وهو ما يثير الاستياء والسخط والسخرية من مواقفه المتناقضة.



وكان قد حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من خطر يهدد الأمن والاقتصاد الوطني بسبب عدم السيطرة على الحدود العراقية جراء تفشي الفساد وسيطرة "الميليشيات".

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر، "اللهم اشهد اني قد بلغت وسأستمر بالتبليغ. فالحدود العراقية في خطر دائم فهي أسيرة الفساد كالعادة.

وأضاف العدو يتسلل والميليشيات تسيطر والتهريب على قدم وساق من مخدرات وأموال ومسلحين وبضائع وغيرها مما عرض الأمن والاقتصاد للخطر.

وتشير تقارير عدة، إلى أن الحدود العراقية تشهد ضعفاً في سيطرة الدولة عليها حيث تجري عمليات تهريب بضائع وأشخاص إلى داخل العراق أو إلى خارجه تحت علم بعض الجهات المتنفذة.

ويمتلك العراق 9 منافذ حدودية برية مع دول الجوار، وهي زرباطية والشلامجة والمنذرية والشيب ومندلي مع إيران، وسفوان مع الكويت، وطريبيل مع الأردن، والوليد وربيعة مع سوريا، إضافة إلى أربعة معابر برية غير رسمية في إقليم كوردستان، ثلاثة مع إيران وواحد مع سوريا، ومنافذ بحرية في محافظة البصرة بالجنوب، إضافة إلى تدشين مرتقب لمعبر عرعر مع السعودية. ويعد فساد المنافذ الحدودية في العراق أحد أكبر ملفات الفساد الذي حاول مجلس النواب العراقي السابق والحالي إيجاد حلول له، إلا أن الملف لم يحسم بعد.

وقبل ذلك بساعات، قال مقتدى الصدر، إن البنك المركزي العراقي وكافة البنوك الأخرى "أسيرة الفساد والمفسدين".



وكتب عبر تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "البنك المركزي وكافة البنوك الأخرى أسيرة الفساد والمفسدين ويجب على الحكومة والبرلمان السعي بالطرق التخصصية لإنهاء ذلك وتحريرها فورا ولا يكفي (تعويم العملة)".

وأضاف، أن ذلك يكون سلاحا ذا حدين فيخرج العراق من أزمة ليقع بأشد منها والمتضرر الوحيد هو الشعب بأقواته ولقمته.

وأعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، اليوم السبت، تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، ليصل الى 1450 دينارا للدولار الواحد.



وعلق خبراء، بأن انتقادات مقتدى الصدر للفساد والعصابات قد تكون حقيقية، لكنه جزء منها وجزء فاعل ورئيسي و"مؤسس". لذالك فإن انتقاداته لفساد الميليشيات أو تواجدها على الحدود مشكوك في ولاءاته وتوجهاته. وربما تكون "لعبة جديدة" منه لإرسال رسالة إلى العصابات الإيرانية هناك حتى يقتسم الكعكعة معهم.

ا.ي