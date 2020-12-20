رفض شعبي لقرار خفض قيمة الدينار.. ونشطاء: الشعب العراقي يدفع فاتورة أخطاء الحكومات والأحزاب الفاسدة

أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك رفضا شعبيا من قرار خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار لاحتواء الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.

وعبر النشطاء، عن استياءهم من القرار، وأكدوا ان المتضرر الرئيس من خفض قيمة الدينار هو المواطن الفقير الذي يدفع ثمن فاتورة أخطاء الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 والأحزاب الفاسدة.

وأكد نشطاء، أنه جاء الدور على تدمير الدينار العراقي، وذلك بعد إغراق العراق بالديون والتوريط في اتفاقيات مشبوهة وخاسرة وفاسدة لجعل العراق ينهار اقتصاديا.

من جانبه، قال النائب ظافر العاني في تغريدة له على "تويتر"، إن "سعر صرف الدينار العراقي قبيل 2003، كان أفضل أقوى من الدينار الحالي المطبوع في سويسرا".

وأعلن البنك المركزي، بدء اعتماد قيمة السعر الجديد لصرف الدينار اعتبارا من اليوم، والذي كانت وزارة المالية قد اقترحته في وقت سابق بمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقد بررت وزارة المالية القرار، بمحاولة مواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، إثر تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، بسبب تداعيات فيروس "كورونا".

وأشار نشطاء إلى أن القوى السياسية بأحزابها وتياراتها هي من وجهت هذه الصدمة للشعب بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي لتدمير الطبقة الفقيرة والمسحوقة من الشعب في سبيل ملئ مصارفكم الأهلية.

وأوضح نشطاء، أن سياسة رفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي الحالية هي عبارة عن تحميل المواطن الفقير أخطاء المسؤولين الحاليين وهو المتأثر الوحيد بدفع ثمنها أما المسؤول السابق والحالي فهم منعمين بالرفاهية بدون حساب أي مسألة لدعم الأسرة الفقيرة لاوجود لها في كشكول الحكومة العراقية.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على قرار حكومة الكاظمي بخفض قيمة الدينار العراقي:

وقال حساب، "أبو حيدر المحمداوي"، " إغراق العراق بالديون وتوريطه باتفاقيات مشبوهة وخاسرة وفاسدة والآن جاء الدور على تدمير الدينار".



وأضاف، حساب، "@cHekRpuj1w8pjyz"، " الدينار العراقي سيلتحق بالليرة اللبنانية قريبا الشعب الآن يدفع فاتورة أخطاء الحكومات السابقة والأحزاب الفاسدة".



وتابع حساب، "@basam_alsamrly"، " رسمياً قيمة سلعتك أو دوائك الذي تشتريه بـ ١٢٠ أصبح ب١٤٧ ألف دينار، أحزاب الإسلام السياسي تسير بخطى حثيثة نحو جعل العراق في مهب الريح ! عراق بلا رؤى تحت ظل هذه الحكومات البائسة .. لا سيادة.. لا استقلال.. في اتخاذ القرارات".



وذكر حساب، " @dxVXdpF1BhGfrLd"، " خفض قيمة الدينار العراقي يعني انهيار اقتصادي قادم للبلد وهذا أحد إنجازات حكومة ابن مشتت".