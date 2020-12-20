المالكي يركب موجة تخفيض الدينار ويحذر من آثار كارثية خطيرة.. ومواطنون: عارك في الفساد والطائفية أكبر

مراقبون: العراق لن يكن يتحمل تخفيض قيمة الدينار.. وقرار الكاظمي أعطى عصابات طهران المبرر ليحرقوا الوطن



طوال 8 سنوات قضاها الفاسد، نوري المالكي في حكم العراق، لم يكن هناك مجال للتنفس الطبيعي بسبب حجم الفساد والدم والطائفية. وهو لم يتورع عن تهريب مقدرات العراق وآثار العراق ويعزز قبضة إيران على الوطن.

واليوم وبعدما اتخذ الكاظمي، قرار تخفيض قيمة الدينار بما له من تبعات اقتصادية مؤلمة على المواطن العراقي. فقد وجدها نوري المالكي وباقي عصابة ايران، فرصة لركوب الموجة من جديد.

وحذر رئيس ائتلاف دولة القانون، المجرم نوري المالكي، من تداعيات "كارثية خطيرة" تهدد بتدمير الدولة والمجتمع بسبب خفض قيمة العملة المحلية، مطالبا بأن يكون للحكومة دورا في حماية المواطن ما سيترتب على هذا الإجراء.



وقال المالكي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، وقال "إذا كان تخفيض قيمة الدينار العراقي هي خطوة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وسد العجز الحاصل في الموازنة، لكن يبقى السؤال ما هي اجراءات الحكومة لحماية المواطن".

واكد ان على الحكومة "مراعاة ظروف المواطن المعيشية من التلاعب والاستغلال الذي سيمس حياته بشكل مباشر، أثر تخفيض قيمة الدينار".



وحذر المالكي من "اثار كارثية خطيرة قد تؤدي لانهيار الوضع العام وتدمير بنية الدولة والمجتمع ان لم يصحبها تدخل مباشر من الحكومة وأجهزتها الأمنية والاقتصادية.

وأعلن البنك المركزي العراقي في بيان، عن تخفيض قيمة الدينار العراقي امام الدولار الاميركي ليصل الى "1450 دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية، و1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف، و1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور".

على صعيد آخر، رفض نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، القول أنه "يمنع" إجراءً لاستجواب محافظ البنك المركزي.



وكان معين الكاظمي القيادي في تحالف الفتح، الذي يتزعمه هادي العامري، قال إن محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف، هو مرشح التيار الصدري (تحالف سائرون)، والحديث بغير ذلك غير واقعي، كما أن نائب رئيس مجلس النواب الأول حسن الكعبي يمنع استجواب مخيف، رغم وجود إصرار من نواب من كتل سياسية مختلفة.

وبهذا الخصوص، قال الكعبي في بيان، نود ان نعلم المدعو معين بأن مجلس النواب لديه لجنة مُشكّلة لغرض الاستجوابات.

واضاف ان هذه اللجنة يقدم فيها أي نائب من اصل 329 عضوا طلبا للاستجواب، فتقوم هذه اللجنة بدرجه وتدقيقه وبيان قانونيته، ومن ثم عرضه لهيأة رئاسة مجلس النواب.

وتابع المكتب، نتحدى ان يقدم معين وثيقة صريحة بما صرح به، علما ان النائب الاول منذ يوم توليه المنصب ولا زال لغاية اللحظة وهو يدافع عن حقوق واموال الشعب العراقي التي هدرت ابان تسلم الحكومات الاتحادية السابقة والحالية، والإدارات المحلية السابقة والحالية.

واشار الى ان إدارة محافظة بغداد عندما كان المدعو معين رئيسا لمجلس محافظتها، هدرت ملايين من الدولارات في مشاريع وصفقات وهمية، حيث كان الأجدر به متابعتها وانجازها وعدم الخوض في التسقيط السياسي لشخصية نذرت نفسها من أجل الدفاع عن حقوق الشعب العراقي ولم تتلطخ يداه سابقا وحاليا بالسحت الحرام من أموال الشعب.

وختم مكتب الكعبي، بالقول سنتخذ كافة الاجراءات القانونية وسيكون القضاء العراقي المستقل هو الفيصل والحاكم بين صدق ما يدعيه المدعو معين وبين التصريحات التسقيطية عبر وسائل الاعلام ، وكان القيادي في تحالف الفتح معين الكاظمي، قال ايضا إن رفع سعر صرف الدولار جاء من أجل فائدة بعض المصارف الاهلية التابعة لجهات وشخصيات متنفذة، وهذه الفائدة، ستكون على حساب المواطنين، فكل شيء سوف يرتفع مع هذا الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار.

وشدد مراقبون، على أن العراق يغلي جراء تخفيض قيمة الدينار العراقي وما يتحدث به نوري المالكي، ليس تعبير عن انفجار شعبي وشيك، وقد تفجر بالفعل في البصرة جراء القرار ولكن الإعلان عن تحركات لتفجير الوضع في الوطن. ورد عليه مواطنون، بأن عار نوري المالكي في الفساد والطائفية أكبر ولغاية اليوم، الوطن يدفع ثمنا فادحا جراء حكمه الأسود

أ.ي