بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 20 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
رفض شعبي لقرار خفض قيمة الدينار.. ونشطاء: الشعب العراقي يدفع فاتورة أخطاء الحكومات والأحزاب الفاسدة الخزعلي: أدعو الجماهير للتعبير عن رفضهم لما يجري.. ونشطاء: الشيطان يعظ لعبتك مكشوفة يا ذيل إيران الصدر: البنك المركزي العراقي أسير الفساد والمفسدين.. ونشطاء: ألا يكفي يا صدر خداع الناس بورعكم المزيف بعد أزمة الدينار العراقي.. هاشتاج "مصارف الحرامية" يتصدر توتير في العراق البرلمان يحيي ذكرى مقتل الإرهابيين سليماني والمهندس.. ونشطاء: عار عليكم تحتفلون بقتلة الشعب العراقي الكاظمي: إما انهيار النظام أو الدخول في فوضى.. ونشطاء: منذ 17 عاما وعروش الفاسدين تغتسل بدمائنا في العراق نهب الأموال في مزاد بيع العملة بالعراق.. ونشطاء: مزاد العملة تسيطر عليه ثلة من رعاة الإرهاب والميليشيات ميليشيات بالعراق تصدر قوائم جديدة بأسماء نشطاء.. ومغردون يطالبون بإثارة موضوع الاغتيالات بمجلس الأمن الدولي الصراع السياسي في الانتخابات المبكرة.. ونشطاء: العراق يشهد صراعا قوميا وطائفيا والانتخابات لا تعطي شيئا النازحون العراقيون.. نشطاء: حكومة الكاظمي تغلق المخيمات قسرا وتترك النازحين يواجهون المجهول
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 20 كانون الأول 2020 08:36 م

احتجاجات البصرة.. لا لتأخر الرواتب وإطلاق أيدي الميليشيات الإيرانية والفاسدين.. ومراقبون: شرارة ثورة جديدة

مظاهرات البصرة

غليان وقطع شارع الزبير الحيوي المؤدي إلى حقول النفط من قبل متظاهرين  

 جاءت الاحتجاجات الهادرة في محافظة البصرة، لتؤكد أن نيران الثورة العراقية لم تهدأ ولكنها ستتجدد بكل قوة انطلاقا من ظروف معيشية متردية، وبعد تخفيض قيمة الدينار وتأخر صرف الرواتب لعدة شهور.
ويرى مراقبون، إنه مثلما كانت البصرة محركة الاحتجاجات في العراق على مدى الاعوام الماضية فإنها ستكون شرارة الثورة الهادرة القادمة.
وتظاهر الآلاف من العراقيين في محافظة البصرة، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم لأشهر، قاطعين أهم الشوارع التي تؤدي إلى أكبر حقول النفط في قضاء الزبير.
وقال الناشط منتظر العراقي، إن شارع الزبير الحيوي المؤدي إلى حقول هذا القضاء، مقطوعة منذ فجر اليوم الأحد من قبل متظاهرين، وفقا لشبكة "رووداو" الإعلامية.
وأوضح أن ذوي الـ30 ألف وظيفة التي أطلقها محافظ البصرة أسعد العيداني، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها محافظات وسط وجنوب العراق، لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر، مضيفا أنهم بصدد المطالبة بهذه المستحقات المالية التي بذمة الحكومة المحلية في المدينة. وأطلق العيداني، 30 ألف درجة وظيفية، كان قد عينهم ووزعهم على دوائر الدولة في المحافظة، بتمويل من حكومته المحلية، لكن وبسبب الأزمة الاقتصادية وقلة الإطلاقات المالية، وتأخر رواتب الموظفين، لم تستلم هذه الفئة مستحقاتها. 


ورغم إصدار وزارة المالية، كتاباً يوعز فيه إلى الحكومة المحلية في البصرة، بصرف رواتب الـ30 ألفاً، إلا أن قلة السيولة وعدم إقرار موازنة 2020 التي شارفت على الانتهاء، حال دون ذلك.
هذا وانطلقت شرارة الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول 2019 التي بدأت بشكل عفوي تنتقد البطالة وضعف الخدمات العامة والفساد المستشري والطبقة السياسية التي يرى المتظاهرون أنها موالية لإيران أكثر من موالاتها للشعب العراقي. ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد المستشري في العراق.
وقُتل خلال الاحتجاجات، بايدي ميليشيات ايران الإرهابية أكثر من 600 شخص، وأصيب نحو 30 ألفاً بجروح، إضافة إلى اغتيال وخطف عشرات الناشطين. 


ويذكر أن طاقة البصرة التصديرية للنفط الخام تصل الى 3.5 مليون برميل يومياً، قبل جائحة كورونا، حصة قضاء الزبير 490 ألف برميل يومياً.
في نفس السياق، تجددت التظاهرات في كل من كربلاء وذي قار للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين والمغيبين الذين اختطفوا من قبل جهات مجهولة الهوية, ميليشيات ايران، ودعوة الحكومة الى الكشف عن قتلة المحتجين السلميين ووقف حملات القمع والاغتيالات الممنهجة التي يتعرض لها الناشطين في بغداد والمحافظات.
وفي ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية, خرج المئات من الشباب للمطالبة بالكشف عن قتلة المحتجين.وتجمع العشرات من المتظاهرين الجمعة الماضية.
وقال شهود عيان ان المتظاهرين هتفوا ضد حملات القمع التي تطال المحتجين, مطالبين بإيقاف إجراءات الاعتقال والكشف عن قتلة المتظاهرين السلميين.  
وما بين المطالبة بالرواتب المتأخرة وتردي الأحوال المعيشية ووقف العنف والإرهاب والاغتيالات يدور العراق من جديد في حلقة مفرغة بحثا عن الوطن.
ا.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الدولار والدينار

رفض شعبي لقرار خفض قيمة الدينار.. ونشطاء: الشعب العراقي يدفع فاتورة أخطاء الحكومات والأحزاب الفاسدة 20 كانون الأول 2020 09:15 م

نوري-المالكي-560x400

المالكي يركب موجة تخفيض الدينار ويحذر من آثار كارثية خطيرة.. ومواطنون: عارك في الفساد والطائفية أكبر 20 كانون الأول 2020 09:00 م

الخزعلي

الخزعلي: أدعو الجماهير للتعبير عن رفضهم لما يجري.. ونشطاء: الشيطان يعظ لعبتك مكشوفة يا ذيل إيران 20 كانون الأول 2020 08:18 م

الصدر

الصدر: البنك المركزي العراقي أسير الفساد والمفسدين.. ونشطاء: ألا يكفي يا صدر خداع الناس بورعكم المزيف 20 كانون الأول 2020 05:36 م

الدينار

بعد أزمة الدينار العراقي.. هاشتاج "مصارف الحرامية" يتصدر توتير في العراق 20 كانون الأول 2020 03:39 م

النواب

البرلمان يحيي ذكرى مقتل الإرهابيين سليماني والمهندس.. ونشطاء: عار عليكم تحتفلون بقتلة الشعب العراقي 20 كانون الأول 2020 02:49 م

1

الكاظمي: إما انهيار النظام أو الدخول في فوضى.. ونشطاء: منذ 17 عاما وعروش الفاسدين تغتسل بدمائنا في العراق 20 كانون الأول 2020 01:40 م

الكاظمي

الحصاد المر في 2020 .. العراق بين فكي فيروس كورونا وانتهاكات إيران وميليشياتها المسلحة 20 كانون الأول 2020 12:13 م

التعليقات