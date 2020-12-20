احتجاجات البصرة.. لا لتأخر الرواتب وإطلاق أيدي الميليشيات الإيرانية والفاسدين.. ومراقبون: شرارة ثورة جديدة

غليان وقطع شارع الزبير الحيوي المؤدي إلى حقول النفط من قبل متظاهرين



جاءت الاحتجاجات الهادرة في محافظة البصرة، لتؤكد أن نيران الثورة العراقية لم تهدأ ولكنها ستتجدد بكل قوة انطلاقا من ظروف معيشية متردية، وبعد تخفيض قيمة الدينار وتأخر صرف الرواتب لعدة شهور.

ويرى مراقبون، إنه مثلما كانت البصرة محركة الاحتجاجات في العراق على مدى الاعوام الماضية فإنها ستكون شرارة الثورة الهادرة القادمة.

وتظاهر الآلاف من العراقيين في محافظة البصرة، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم لأشهر، قاطعين أهم الشوارع التي تؤدي إلى أكبر حقول النفط في قضاء الزبير.

وقال الناشط منتظر العراقي، إن شارع الزبير الحيوي المؤدي إلى حقول هذا القضاء، مقطوعة منذ فجر اليوم الأحد من قبل متظاهرين، وفقا لشبكة "رووداو" الإعلامية.

وأوضح أن ذوي الـ30 ألف وظيفة التي أطلقها محافظ البصرة أسعد العيداني، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها محافظات وسط وجنوب العراق، لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر، مضيفا أنهم بصدد المطالبة بهذه المستحقات المالية التي بذمة الحكومة المحلية في المدينة. وأطلق العيداني، 30 ألف درجة وظيفية، كان قد عينهم ووزعهم على دوائر الدولة في المحافظة، بتمويل من حكومته المحلية، لكن وبسبب الأزمة الاقتصادية وقلة الإطلاقات المالية، وتأخر رواتب الموظفين، لم تستلم هذه الفئة مستحقاتها.



ورغم إصدار وزارة المالية، كتاباً يوعز فيه إلى الحكومة المحلية في البصرة، بصرف رواتب الـ30 ألفاً، إلا أن قلة السيولة وعدم إقرار موازنة 2020 التي شارفت على الانتهاء، حال دون ذلك.

هذا وانطلقت شرارة الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول 2019 التي بدأت بشكل عفوي تنتقد البطالة وضعف الخدمات العامة والفساد المستشري والطبقة السياسية التي يرى المتظاهرون أنها موالية لإيران أكثر من موالاتها للشعب العراقي. ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد المستشري في العراق.

وقُتل خلال الاحتجاجات، بايدي ميليشيات ايران الإرهابية أكثر من 600 شخص، وأصيب نحو 30 ألفاً بجروح، إضافة إلى اغتيال وخطف عشرات الناشطين.



ويذكر أن طاقة البصرة التصديرية للنفط الخام تصل الى 3.5 مليون برميل يومياً، قبل جائحة كورونا، حصة قضاء الزبير 490 ألف برميل يومياً.

في نفس السياق، تجددت التظاهرات في كل من كربلاء وذي قار للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين والمغيبين الذين اختطفوا من قبل جهات مجهولة الهوية, ميليشيات ايران، ودعوة الحكومة الى الكشف عن قتلة المحتجين السلميين ووقف حملات القمع والاغتيالات الممنهجة التي يتعرض لها الناشطين في بغداد والمحافظات.

وفي ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية, خرج المئات من الشباب للمطالبة بالكشف عن قتلة المحتجين.وتجمع العشرات من المتظاهرين الجمعة الماضية.

وقال شهود عيان ان المتظاهرين هتفوا ضد حملات القمع التي تطال المحتجين, مطالبين بإيقاف إجراءات الاعتقال والكشف عن قتلة المتظاهرين السلميين.

وما بين المطالبة بالرواتب المتأخرة وتردي الأحوال المعيشية ووقف العنف والإرهاب والاغتيالات يدور العراق من جديد في حلقة مفرغة بحثا عن الوطن.

ا.ي