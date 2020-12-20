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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 20 كانون الأول 2020 08:18 م

الخزعلي: أدعو الجماهير للتعبير عن رفضهم لما يجري.. ونشطاء: الشيطان يعظ لعبتك مكشوفة يا ذيل إيران

الخزعلي

هاجم نشطاء عراقيون، الإرهابي قيس الخزعلي زعيم مليشيا عصائب أهل الحق الموالية لإيران في العراق، بعد تغريدته التي دعا فيها الشعب العراقي للثورة ضد حكومة مصطفى الكاظمي.

وأكد النشطاء، أن الإرهابي الخزعلي عميل نظام الملالي الإيراني تقمص دور الشيطان يعظ في تلك الدعوة التي يقوم بها ليس حبا في العراق بل نكاية في أقرانه من عملاء إيران كالصدر والمالكي والعامري.

وطالب النشطاء الخزعلي بالصمت لأن لعبته مكشوفة وأنهم لن يأمنوا ما يفعله الخزعلي وميليشياته الإرهابي التي قتلت واختطفت أبناء الشعب العراق من النشطاء والمتظاهرين.

وقال الخزعلي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، " ما يجري حاليا وفي أكثر من ملف وأهمها البنك المركزي وميناء الفاو وشركات الهاتف الجوال هي أكبر عملية سرقة تجري في وضح النهار"، على حد زعمه.

وأضاف، " "أدعو الجماهير للتعبير عن رفضهم لما يجري الآن والوقوف ضده وإلا فإن الأمور ستصل إلى ما لا يحمد عقباه، وأن استمرار تحول الوضع الاقتصادي من سيئ إلى أسوأ ينذر بأوضاع كارثية ستطال وضع البلد ككل".

وكانت مسودة سربت لقانون موازنة الدولة لعام 2021، أثارت ضجة في الشارع العراقي الأسبوع الماضي حين تأكدت خطط خفض قيمة الدينار.

ورد النشطاء على الخزعلي، مؤكدين أن تلك الحيلة لن تنطلي على الشعب العراقي الذي يعلم تاريخ الخزعلي القذر المليء بالاغتيالات والتهجير والاختطاف والتعذيب ضد أبناء الشعب العراقي.

من جانبه، قال المحلل السياسي شاهو القرةداغي، قيس الخزعلي: إن ما يجري بالبنك المركزي وميناء الفاو وشركات الهاتف أكبر عملية سرقة بوضح النهار وأدعو الجماهير للتعبير عن رفضهم.

وأضاف، القرةداغي، عندما خرج الملايين للتغيير والمطالبة بالإصلاح قلتم إنهم جوكرية وبعثية وفتحتم أيادي الميليشيات لقمع الشباب وقنصهم وقتلهم!".

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة الإرهابي قيس الخزعلي:

وقال حساب، " vip66"، " السؤال من هذا قيس الخزعلي؟ ومن الذي أتى به إلى العراق؟ وجعله يعيث فيها فساد وخراب ودمار في البلاد".


وأضاف، حساب، "" Adel Alkhafaji، " أريد  أن أسمع ردة فعل رؤساء وزراء العراق  الستة على هذا الكلام, إياد علاوي, إبراهيم الجعفري , نوري المالكي , حيدر العبادي , عادل عبد المهدي , مصطفى الكاظمي, وأيضا رؤساء الكتل التي تمتلك ميليشيات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني هادي العامري, قيس الخزعلي ونوري المالكي".


وتابع حساب، "@avichay_j"، " عقاب إللهي. للمجرمين قاسم سليماني والمهندس وفخري زاده، لأنهم قتلوا المسلمين السنه العزل،  أحرقوا ديارهم ورملوا نسائهم ويتموا أطفالهم. هكذا، نهاية الظالمين، سلط عليهم أميركا والباقي في الطريق مثل قيس الخزعلي وزمرته".


وذكر حساب، " ماجد عبدالله سالم"، " هؤلاء الشياطين الفاسدين  هم من تحالفوا على تخريب وتدمير البلد كحزب الدعوة وجماعة قيس الخزعلي والكعبي وهادي الإيراني وأبو العدس وعمار والمالكي ومقتدى وكثير من هؤلاء غرباء الوطن دمروا العراق بأشخاص لا تعرف أي شيء عن العراق".

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