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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 20 كانون الأول 2020 05:36 م

الصدر: البنك المركزي العراقي أسير الفساد والمفسدين.. ونشطاء: ألا يكفي يا صدر خداع الناس بورعكم المزيف

الصدر

هاجم نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد تصريحه بأن البنك المركزي العراقي أسير الفساد والمفسدين، قائلين، ألا يكفي يا صدر خداع للناس بورعكم المزيف.

وكتب الصدر عبر تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "البنك المركزي وكافة البنوك الأخرى أسيرة الفساد والمفسدين ويجب على الحكومة والبرلمان السعي بالطرق التخصصية لإنهاء ذلك وتحريرها فورا ولا يكفي (تعويم العملة)".

وأضاف، أن "ذلك يكون سلاحا ذا حدين فيخرج العراق من أزمة ليقع بأشد منها والمتضرر الوحيد هو الشعب بأقواته ولقمته".

وتساءل النشطاء، أليس محافظ البنك المركزي من تيارك يا صدر؟، كذلك احتكاراك للمصارف التي ترتبط بك وهن ثلاث مصارف وتدار من لبنان.

وأكد النشطاء، أن الوزراء والمسؤولين الفاسدين في الحكومة العراقية هم من أتباع التيار الصدري وينفذون أوامر الصدر لإفساد البلاد وتقديمها على طبق من ذهب لنظام الملالي الإيراني.

وأشار نشطاء إلى أن الشعب العراقي أصبح حقل تجارب لكل من يدعي الفهم والكفاءة يأتي ويفرض نظريته على هذا الشعب المظلوم. .. إلى متى الناس تعاني الفقر والحرمان وسياسيي العراق  يعيشون كالملوك ؟.

وأكد مراقبون، أن إخطبوط الفساد انتشر بشكل أكبر من انتشار الفيروس في جسم الإنسان وقد نخر جسر الوطن وتركه عاجزا عن القيام بأعماله.

وأشار نشطاء إلى أنه لم يعد في العراق شيء قابل للتدمير لأن كل شيء تم تدميره، لا اقتصاد ، لا تعليم ، لا صحة ، لا عدالة ، لا كهرباء، لا تجارة ، لا صناعة ، لا حضارة ، لا رياضة ، لا فن، لا إعلام ، لا سياسة ، لا زراعة ، لا دين، ولا كرامة للمواطن العراقي في وطنه، حكومة العراق الحالية من أكبر إلى أصغرهم فاسد.

وأكد نشطاء، أنه لم يكتفي الفاسدون بسرقة خيرات العراق و تدمير بناه التحتية فأخذوا يتحكمون بالقوة الشرائية و قيمة الدينار العراقي من خلال زيادة سعر صرف الدولار.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة مقتدى الصدر:

وقال حساب، " علي الحكيمي"، " أوليس محافظ البنك المركزي من ربعك يا مقتدى؟، أوليس محافظك احتكر صرف الدولار للمصارف التي ترتبط بك وهن ثلاث مصارف وتدار من لبنان؟، ألا يكفي خداع للناس بورعكم المزيف".


وأضاف، حساب، "@Ywnsh7664Younis"، " البنك المركزي مسؤول عليه سائرون، أنت مقتدى وربعك استلمت البنك المركزي صار بالدولار ويمكن ربعك سائرون سربوا ورقة ميزانية 2021 يعني أنت السبب لو تستلم رئاسة وزراء تسوي بالبلد يمكن حتى رصيف شارع تبيعه".


وتابع حساب، "@susanfadys"، " يا خادم الفساد هو البنك المركزي بيدك وتأتي تنهبل علينا يا خادم إيران والفساد والفاسدين يا سارق قوت الشعب. حصلت من تدخلت بطريقتك الخاصة بميناء الفاو".

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