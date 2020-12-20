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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 20 كانون الأول 2020 04:30 م

الكهرباء في كربلاء تحاصر المزارعين وتتسبب بخسارتهم

مزارعو النجف
 
نظم العشرات من المزارعين في كربلاء وقفة احتجاجية بسبب تردي التيار الكهربائي وتوقف المرشات التي تعتمد محاصيلهم عليها.
وقال  المحتجون ان “انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير في المحافظة تسبب بتوقف المرشات الزراعية ما سبب تلف المحاصيل وتعرضهم لخسائر مالية في حال استمر الأمر”.
واضاف ان ” المزارعين طالبوا من خلال الوقفة الحكومة المحلية ووزارة الكهرباء لحلحة الموضوع وتجهيز المحافظة بالطاقة كما في السابق، كون هذه الفترة من أهم فترات النمو لمحصول الحنطة”.
يشار الى ان كربلاء تعاني ومنذ شهر تقريبا من انقطاع في التيار الكهربائي يتجاوز ال ١٦ ساعة يوميا.
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