الاقتصاد النيابية: الحكومة عاجزة عن معالجة الأزمة المالية واسقطاع الرواتب جزء من تخبطها

اكدت اللجنة الاقتصادية النيابية، الاحد، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عاجزة عن معالجة الازمة المالية الراهنة.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح لها ، ان “الذهاب نحو استقطاع رواتب الموظفين لحل الازمة المالية جزء من تخبط الحكومة في القرارات الاقتصادية للبلاد”، لافتة الى ان “ارتفاع سعر بيع الدولار سيكون المواطن هو المتضرر الوحيد ولا يكون حل حقيقي للازمة”.

واضافت ان “حكومة الكاظمي عاجزة عن معالجة الازمة المالية رغم ان لديها خيارات اخرى”، مبينة ان “جهات سياسية حققت مكاسب كبيرة من خلال ارتفاع سعر بيع الدولار”.

واعتبر النائب عن تحالف الفتح حامد عباس، امس السبت، رفع سعر بيع الدولار في الاسواق العراقية بانه نتاج غياب السياسة الاقتصادية الحقيقية المنقذة.

واعلن وزير المالية، في وقت سابق من يوم امس السبت، رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، مؤكدا ايقاف التعيينات كافة في موازنة العام المقبل.