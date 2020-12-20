بعد أزمة الدينار العراقي.. هاشتاج "مصارف الحرامية" يتصدر توتير في العراق

تصدر هاشتاج #مصارف_الحرامية تريند موقع التدوين المصغر "تويتر"، حيث تفاعل مغردون عراقيون مع الهاشتاج، حيث انتقدوا قرار حكومة مصطفى الكاظمي بخفض سعر صرف الدينار العراقي.

وكانت حكومة الكاظمي قد خفضت قيمة العملة الرسمية مقابل الدولار الأميركي في أول إجراء من نوعه منذ سنوات، بالتزامن مع أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد نتيجة انهيار أسعار النفط.

وأكد خبراء اقتصاديون أنّ تخفيضَ قيمة الدينار العراقي أمام العملة الأجنبية سيؤثر على المستهلك وأسعار السلع والبضائع، مشيرين إلى أنّ أثر تخفيض قيمة العملة يعتمد على نسبة الاستيرادات، فكلما زادت النسبة يكون أثر التخفيض أكبر.

وأكدوا أنّ العراق يعاني من محدودية الإنتاج المحلي ويعتمد اعتماداً كبيراً على الاستيراد، وأنّ أسعار السلع والبضائع المستوردة ستزداد في السوق نظراً لعدم توفر بدائل محلية للكثير من المنتجات.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أن رفع أسعار الدولار لن يحقق أي إصلاح اقتصادي في السوق العراقية، مبينا ان النتائج ستكون وخيمة سيما مع رفع أسعار الوقود والدولار.

وأضاف، أن البرلمان هو من سيوافق او يتخذ القرار النهائي بشان سعر صرف الدولار خلال الأيام المقبلة وعلى الحكومة إعادة النظر بالخطط الاقتصادية.

وأوضح أن قيمة الدينار العراقي انخفضت خلال ساعات بنحو 25% من قيمته امام الدولار ما يعني التخضم سيصل الى نفس النسبة أو اكثر.

وأكد نشطاء، أنه منذ عام 2003 و مصارف الحرامية تتطفل على قوت الشعب العراقي بغسيل العملة، حيث تمنع الأيدي العاملة من العمل من أجل استمرار بيع الدولار الذي يدر عليها الملايين يومياً.

وأشار نشطاء إلى أن مصارف الحرامية المنتشرة ببغداد عبارة عن منافذ غسيل عملة، وأداة لتسمين جيوب شخصيات وكتل سياسية، تستفاد مما يحدث.

ووجه ناشطون عراقيون اتهامات لجهات عدة، وحملوها المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلد، مشيرين إلى أن البنك المركزي العراقي يقف وراء "السرقات التي تحصل في سوق العملة".

وأكد مغردون عراقيون، أن حكومة الكاظمي ستحصل، بموجب هذا القرار على "ربع راتب" الموظف، وأن الأسعار ستزيد بسرعة لأن قرار خفض سعر صرف الدينار جاء من دون تخطيط.

وحذر نشطاء، من ارتفاع الأسعار بنسبة مئة في المئة، مطالبين بإنهاء سطوة الحيتان الكبيرة التي تلتهم أموال العراق لحسابتها الخاصة وإرسال الباقي إلى نظام الملالي الإيراني.

وأشار مغردون إلى أن المستفيد الأول هو جار السوء إيران عبر عملائها من حزب الدعوة الذين يسيطرون على كثير من المصارف والقرار السياسي بيدهم وهؤلاء آخر ما يفكرون فيه هو العراق والمواطن العراقي الذي ابتلي بهم.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي موقع التدوين المصغر "تويتر" على هاشتاج "#مصارف_الحرامية":

وقال حساب، " أبو محمد المنصوري"، " من احتلال بغداد وإلى اليوم و #مصارف_الحرامية تتطفل على قوت الشعب العراقي بغسيل العملة".



وأضاف، حساب، " نصر من الله"، " تمتص باقتصاد العراق وتدمر الوضع المعاشي للشعب العراقي عن طريق غسيل الأموال في #مصارف_الحرامية".



وتابع حساب، "أبو وارث"، " #مصارف_الحرامية المنتشرة ببغداد عبارة عن منافذ غسيل عملة، وأداة لتسمين جيوب شخصيات وكتل سياسية #مصارف_الحرامية".



وذكر حساب، " @shooshaemad"، " المستفيد الأول هو جار السوء إيران عبر عملائها من حزب الدعوة الذين يسيطرون على كثير من المصارف والقرار السياسي بيدهم وهؤلاء آخر ما يفكرون فيه هو العراق والمواطن العراقي الذي ابتلي بهم #مصارف_الحرامية".

