المالية النيابية: نسبة العجز في موازنة العام المقبل ترتفع إلى 49%

أكدت اللجنة المالية النيابية، أن نسبة العجز في الموازنة المالية لعام 2021 قد ترتفع إلى 49%.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري، إنه في حال تنفيذ حكومة الكاظمي جميع التزاماتها خلال هذا العام، فقد يصل حجم العجز المتوقع في الموازنة إلى 49 %، أما إذا قامت ببعض الخطوات التقشفية، فيمكن أن تتراوح نسبته من ما بين 40 إلى 42 %.

وطالب الجبوري، الحكومة الحالية باتخاذ خطوات جادة لعلاج هذه الأزمة، كجدولة بعض الديون الخارجية، والتحرك لإعادة حصة العراق ضمن منظمة (أوبك)، والمضي في خطوات إصلاحية حقيقية مثل استحصال الضرائب والكمارك، وإيجاد موارد أخرى.