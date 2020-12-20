الكاظمي: إما انهيار النظام أو الدخول في فوضى.. ونشطاء: منذ 17 عاما وعروش الفاسدين تغتسل بدمائنا في العراق

شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بعد تصريحه الأخير حول انهيار النظام أو الدخول في فوضى عارمة.

وأكد النشطاء، أن انهيار النظام هو مطلب مفرح لكل العراقيين حتى يتخلصوا من هذا النظام الغاشم على صدور العراقيين منذ سبعة عشرة عاما.

وقال الكاظمي، خلال اجتماع للحكومة لمناقشة الموازنة المالية الجديدة،: "منذ 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل... إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، وإما ندخل في عملية قيصرية للإصلاح.

وأكد الكاظمي، الذي تولى منصبه في مايو أيار الماضي، أنه "من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة... إما أن نصحح الأوضاع وإما نضحك على الناس".

وتابع: "تبنينا ورقة إصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والإمارات، اتخذت قرارات صعبة، وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الورقة البيضاء والإصلاحات التي نقوم بها حصلت على دعم دولي وإقليمي وسياسي".

يأتي ذلك بعد خفض البنك المركزي، قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي، في ظل تحديات اقتصادية تواجه البلاد، لا سيما مع تراجع أسعار النفط وتأثيرات أزمة فيروس كورونا.

وأعلن البنك سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، لتصبح 1460 ديناراً لكل دولار بدلا من 1182 دينارًا (سعر البيع في المصارف).

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، أن البنك المركزي فقد استقلاليته بعد القرارات الأخيرة.

وقال المشهداني، إن وزارة المالية تتحكم بالبنك المركزي وهذا أمر خطير، مبينا أن فقدان استقلالية البنك المركزي يعني أننا سنقرأ على البلد السلام.

وأضاف سيتم حذف الكثير من الفقرات المبالغ بها في الموازنة، لافتا إلى أن البرامج الخاصة في موازنة 2021 أمر غير مسبوق.

وقال الخبير في الأمن القومي، ظافر الشمري، بغياب استراتيجية الأمن القومي العراقي وضعنا خطوط عامة لأولوياته وسلمناها لقاسم الأعرجي مستشار الأمن الوطني بحسب طلبه ووضعنا خططا لتفكيك شبكات الجريمة المنظمة والميليشيات التي تحميها من دون الاضطرار للدخول في فوضى عارمة ووضعنا خططا لتشكيل فصائل مقاومة الاحتلال الإيراني.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات مصطفى الكاظمي:

وقال حساب، "ضياء كاظم فلاح"، "انهيار النظام هو مطلب مفرح لكل العراقيين يا ليت لو يصير استبيان بالشارع".



وأضاف، حساب، "@AhmedSm289"، "لحد هذه اللحظة لم ندخل العملية القيصرية للخلاص من هذا النظام، متى سندخل يا ترى؟، هل توجد رؤية حقيقية للوضع المستقبلي؟، هل تملكون حلول حقيقة أم ترقيع كمل الحكومات السابقة؟، أعتقد إن إجراءات الحكومة الحالية مشابهة للحكومات السابقة بأخلاف الزمن فقط".



وتابع حساب، "أحمد الخطاط"، " دماء غير مثمرة يتحكم بمصير البلد ثلة فاسدة من سياسيين مملوكين لرجال دين. الوضع يشبه فرنسا قبل ثلاثة قرون، وعندما رفعوا شعار: اشنقوا آخر الملوك بأمعاء آخر القساوسة، سالت الدماء وانتصرت الثورة، وازدهرت أوربا. منذ 17 عام عروش الفاسدين تغتسل بدمائنا. لا نعرف كيف نستثمر دماءنا!".



وذكر حساب، "ابنُ قيس"، " يريد يدخل عملية قيصرية تستأصل جيوب العراقيين وهو مزاد العملات يبعد عنه أمتار وحرفيا يجري فيه فرهود ما عالجه".