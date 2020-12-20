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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 20 كانون الأول 2020 11:35 ص

البرلمان الإيراني يساند كهنة المعبد ويرفض مقترحا بحظر ترشح كبار الضباط لرئاسة البلاد

البرلمان الإيراني
رفض البرلمان الإيراني،اليوم  الأحد، مقترحا بحظر ترشح كبار الضباط لرئاسة البلاد، كما أجرى تعديلات على مواد في القانون الانتخابي.
وأجرى البرلمان الإيراني الذي يهمين عليه المتشددون تعديلات على مواد من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث سمح التعديل الجديد لجميع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام وجميع أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وعارض النواب مقترح حظر ترشح كبار قادة القوات المسلحة برتبة عميد وما فوق لانتخابات رئاسة الجمهورية، وفقاً لوكالة أنباء ”تسنيم“ التي أشارت إلى أن ”207 نواب صوتوا ضد هذا القرار، مقابل 25 من المؤيدين، فيما امتنع 5 عن التصويت من أصل 237 نائباً من الحاضرين بالجلسة“.
وكان النائب الإصلاحي ”غلام رضا نوري قزلجه“، المقرب من معسكر الرئيس حسن روحاني، قد قدم مشروع قانون يمنع فيه العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية.
ويبلغ أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام 44 كأعضاء دائمين، ويعتبر إحدى المؤسسات الرئيسية في إيران، وتتمثل مسؤوليته الأهم في حل الخلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ويتم انتخاب الأعضاء الدائمين كل 5 سنوات بمرسوم من المرشد الأعلى.
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد حددت في وقت سابق، إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 حزيران/ يونيو 2021، فيما أعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية العميد حسين دهقان، في 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، ليكون بذلك أول مرشح للانتخابات الرئاسية من العسكريين.
وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حدد البرلمان سن الترشح للانتخابات الرئاسية بألا يقل عن 40 عاماً ولا يزيد عن 70 عاماً مع وجود خبرة في إدارة المؤسسات الحكومية بمدة لا تقل عن 6 سنوات.
كما صوت البرلمان الإيراني على أن يكون المترشح للانتخابات الرئاسية لا يحمل جنسية أجنبية وليس لديه بطاقة خضراء (غرين كارد) تشتمل على إقامة دائمة في أمريكا.
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